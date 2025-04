Canarias pide al Gobierno que financie la Policía Autonómica y que ejerza de judicial

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 2 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Aunque no llegó a firmarse, el compromiso entre las islas y el Estado era que a partir de 300 agentes de la Policía Canaria el Gobierno debía hacerse cargo de su financiación. Y precisamente eso es lo que pidió este martes la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. «Estamos preparando la documentación porque cada policía autonómica se financia de manera diferente, porque la propuesta de acuerdo que nunca se llegó a firmar era que a partir de los 300 el Estado tiene que financiar. Nosotros siempre hemos trabajado con esa premisa», dijo en rueda de prensa.

Junto a ella, la diputada nacionalista en el Congreso, Cristina Valido, que ya ha presentado una iniciativa para que la Policía Canaria asuma las competencias judiciales. «No estamos solicitando competencias nuevas. Son competencias que vienen ya perfectamente referidas a nuestro Estatuto de Autonomía y que tienen otras policías autonómicas. Lo que buscamos es una equiparación. Insisto, no vamos más allá de lo que recoge nuestro Estatuto de Autonomía, que debe cumplirse porque les recuerdo que la agenda canaria recoge dentro de uno de sus puntos su desarrollo pleno y no vamos a renunciar por más dificultades que tenga este Gobierno en cuanto a falta de presupuesto o a falta de asuma las competencias judiciales «no va en menoscabo de ningún cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. Todo lo contrario, tratamos de reforzar, garantizar, ayudar a que el objetivo final de todo cuerpo de seguridad, que es la convivencia y la seguridad de la población, esté garantizada en un territorio con una población que ha crecido enormemente» como Canarias.

EN CONTEXTO Estatuto de Autonomía Es el que da competencias a la Policía Canaria, entre ellas las judiciales.

Falta de agentes El escaso número de policías en la Canaria hace que no puedan ejercer todas las competencias.

282 Es el número actual de agentes de la Policía Canaria. 100 más que al inicio de la legislatura, que esperan acabar con 600 agentes.

La diputada se refería al malestar generado entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que consideran que les están quitando las competencias a ellos, lo que implicaría que bajarán en número de efectivos en las islas.

«Es absolutamente compatible que los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan su plantilla cubierta y los recursos que necesitan y que la Policía Canaria tenga también todas las competencias que les confiere el Estatuto de Autonomía», añadió.

La Policía Canaria «tiene todas sus competencias en el Estatuto de Autonomía». Pero «no las ejerce todas porque no tenemos efectivos suficientes para poder hacerlo», reconoció Lady Barreto. Por eso, continuó, el Gobierno canario pretende «ampliar el cuerpo general de la Policía Canaria». De hecho, dijo, «cuando llegamos en julio de 2023 había 192 efectivos. Hoy estamos en 282, con una oposición en marcha de 141 más para policías y 59 para mandos. Eso hace que a final de este año estemos por encima de 400 agentes». Y la idea es que al final de la legislatura se llegue a los 600. En esa línea se han planteado dos nuevas oposiciones que se harán «de forma escalonada a partir de diciembre» con 150 plazas más. «La Policía Canaria debe estar en todas las islas y crearemos comisarías en todas», añadió.

El archipiélago urge más efectivos de la Guardia Civil y Nacional La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto reclamó este martes al Gobierno de España que amplíe las plazas de Guardia Civil y Policía Nacional en las islas. «Hemos salido públicamente como Gobierno a exigir que, lejos de retirar efectivos, vengan más a Canarias», resaltó. Lady Barreto dijo que también hacía falta más Policía Canaria porque aunque Canarias «es un territorio seguro», hay «hechos puntuales» que «dan la sensación de que empezamos a perder seguridad y esto no nos lo podemos permitir».