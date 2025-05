Canarias pide a Bruselas duplicar las ayudas del Posei, hasta 536 millones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 20 de mayo 2025, 15:23 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, planteó este martes a representantes de las instituciones europeas duplicar la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) para compensar al menos el alza de costes que afrontan los productores de las islas, especialmente en los últimos años, y ante una dotación económica que no ha experimentado cambios desde 2007.

Con dicho aumento, determinado a partir de un análisis efectuado por el Ejecutivo en base a diferentes criterios económicos, la financiación de este instrumento europeo dirigido a la compensación de los sobrecostes derivados de la lejanía e insularidad se situaría en 536 millones de euros (actualmente Canarias recibe 268 millones). Esta petición se ha recogido en una declaración conjunta ratificada por la Conferencia de Presidentes RUP.

El jefe del Ejecutivo canario participó en un foro de las RUP celebrado en el Parlamento europeo junto al vicepresidente de la Comisión europea, Raffaele Fito, el vicepresidente del Parlamento europeo, Younous Omarjee, el vicepresidente de la conferencia de Presidentes de las RUP, Pratick Dollin, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, eurodiputados y representantes de los Ejecutivos y sectores productivos de otras RUP. Durante su intervención, el presidente resaltó que todas la regiones «compartimos el mismo diagnóstico y planteamos las mismas soluciones». Estas pasan por diseñar medidas concretas que lleguen en tiempo y forma, «que las RUP tengan mayor autonomía frente a sus Estados y nos podamos relacionar directamente con Europa, para poder acceder más fácilmente a sus fondos y sus políticas, simplificando enormemente la gestión burocrática».

Para Clavijo, el sector agrario en Canarias no soportaría un nuevo periodo, si no renovamos la ficha financiera. Porque «mientras los costes de los insumos no han parado de crecer en los últimos años, esa ficha no ha sufrido ninguna actualización en este tiempo, lo que ha provocado que un programa fundamental para la continuidad de la agricultura y la ganadería de las islas haya perdido eficacia». En este sentido, Clavijo aludió a un informe reciente -elaborado por el Ejecutivo junto a la Universidad de La Laguna y entidades privadas en base a estadísticas de la UE y del Gobierno de España y otras fuentes oficiales- que recoge un significativo incremento de los costes de producción por kilo del 30% en los últimos cinco años, llegando a un 38% en cultivos como las hortalizas. En materia pesquera, las propuestas planteadas por el Ejecutivo canario en este foro pasan por la creación de un POSEI destinado a la pesca y la acuicultura, similar al que disfrutan actualmente el resto de productos agrícolas, que agilice y mejore el apoyo a la compensación de los costes adicionales que afrontan estas actividades en las RUP.