Canarias «logrará soluciones» a los menores a través de la negociación o por la via judicial Clavijo volvió a arremeter contra el Estado por «abandonar» a Canarias y el PSOE por hacer de la migración «una oportunidad para arrancar un puñado de votos»

Silvia Fernández y Sara Toj Santa Cruz de Tenerife Martes, 11 de marzo 2025, 18:23 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se enfrentó este martes a su segundo Debate de la Nacionalidad en esta legislatura, tranquilo y con el orgullo del deber cumplido. En primer lugar, Clavijo analizó los logros alcanzados en el último año y que pasan, entre otras cosas, por el descenso de las listas de espera, la mejora de la atención a la dependencia y el aumento de los alumnos atendidos con necesidades especiales -aspectos que los usuarios y asociaciones de usuarios y afectados no comparten-. «Hechos y no palabras. No se podía, decían. Pero sí se pudo», manifestó Clavijo, lanzando una crítica velada al anterior Gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores -PSOE, NC, ASG y Podemos.

Durante su intervención, Clavijo hizo en varias ocasiones un llamamiento a «la unidad» como única forma de construir un país canario de oportunidad, igualdad, y respeto para los canarios».

Del listado de retos y objetivos que enumeró para el próximo año, con mención a asuntos de calado como la falta de vivienda o la reclamación ciudadana de reparto de la riqueza que genera el turismo, destacó la crisis migratoria y la falta de respuesta del Estado para dar solución a los menores migrantes que llegan al archipiélago. «Nunca, en más de 40 años de democracia, se había dejado a un territorio en situación de emergencia tan solo y tan abandonado», indicó Clavijo, que acusó al Gobierno de España de «inacción».

Balance 1 Descenso en listas de espera quirúrgica Al inicio, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, repasó los logros de su Gobierno. Destacó que en el año y medio de gestión se ha registrado un descenso de la lista de espera quirúrgica del 9,5% y una reducción en 30 días para una intervención. También se ha aumentado un 6,55% la partida destinada a la Atención Primaria. 2 Estabilización del personal de Educación Destaca la estabilización del personal de Educación, con 3.874 plazas adjudicadas a 31 de diciembre de 2024. Durante este año se ha impulsado la nueva Formación Profesional Adaptada y se ha producido una bajada de ratios en Secundaria (que pasa a 25 alumnos y alumnas) y Primaria (que se coloca en 22 alumnos y alumnas). 3 Decretos ley en materia de Vivienda Para abordar el reto de la vivienda, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para agilizar la cesión de suelo para la construcción de vivienda de promoción pública (el año pasado) y, en estos momentos, trabaja en la aprobación de un segundo decreto que incluye la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias.

Como apuntó, si el asunto sigue hoy vivo en la agenda política nacional es «porque Canarias ha empujado» desde la unidad, algo que resaltó, dando las gracias a todos los grupos políticos -salvo Vox- por formar parte del pacto migratorio y respaldar las medidas que se adoptan desde el Ejecutivo de Canarias para asegurar la distribución de los casi 6.000 menores que están tutelados en las islas.

En este sentido, Clavijo se mostró convencido de que, a pesar de la falta de apoyo de Estado, Canarias conseguirá sus objetivos sea bien a través de la negociación o por decisión judicial, abriendo la puerta a una demanda en los Tribunales por el abandono y la inacción del Estado. «Tengan claro que ya sea por la vía de un cambio legislativo, por una inicial derivación extraordinaria o por los tribunales, Canarias va a conseguir resultados. Es de justicia y la razón nos avala», aseguró con rotundidad., que dejó claro que Canarias «no renunciar» a una solución.

Balance 4 Más jóvenes en el sector primario Con el objetivo de garantizar el relevo generacional en el sector primario se concedieron 16,5 millones de euros en ayudas para la modernización de los cultivos, con 493 beneficiarios. Además, para compensar los efectos de la sequía se han destinado 3,8 millones de euros, de los que se han podido beneficiar 1.500 agricultores. 5 Crecimiento de la economía en las islas Destaca la estabilización del personal de Educación, con 3.874 plazas adjudicadas a 31 de diciembre de 2024. Durante este año se ha impulsado la nueva Formación Profesional Adaptada y se ha producido una bajada de ratios en Secundaria (que pasa a 25 alumnos y alumnas) y Primaria (que se coloca en 22 alumnos y alumnas). 6 Gratuidad del transporte público Dentro de los compromisos del Ejecutivo para este año está el mantenimiento de la gratuidad del transporte. En este caso, la Dirección General de Transportes y Movilidad quiere solicitar al Estado un aumento en la partida que se destina al archipiélago, en vista del incremento del servicio y su consecuente alza en los costes.

Videoanálisis del director de CANARIAs7

El director de CANARIAS7 analiza el discurso de Clavijo. Arcadio Suárez

En este sentido y para confirmar que la Justicia amparará a Canarias en este asunto, Clavijo se refirió al reciente del Tribunal Constitucional sobre el protocolo de los menores. Si bien, el TC anuló de forma rotunda este protocolo, Clavijo se quedó con una parte de la sentencia en la que considera que el Estado y las comunidades autónomas están obligadas a colaborar y cooperar entre sí desde la lealtad institucional. «El TC ya nos avanza que no estamos equivocados y que nos avala la razón», señaló.

Además de la batalla frente al Estado, el Gobierno de Canarias seguirá trabajando en la medida de sus posibilidades en el continente vecino para lograr contener la salida de migrantes que buscan un futuro mejor. «Somos vecinos de un continente que vive un drama humanitario y no podemos esperar a que Europa o España actúen», indicó Clavijo, para acto seguido anunciar la puesta en marcha desde el Ejecutivo canario de una «estrategia Canarias-África», que busca lograr el desarrollo de los países africanos «ante la ausencia de respuestas eficaces or parte del Estado y la Unión Europea».

Balance 7 Reconstrucción de La Palma Para paliar los efectos de la erupción del volcán en La Palma, el Gobierno canario se compromete a exigir al Ejecutivo central que se prolongue el 60% de descuento en el IRPF a los habitantes de la isla, y también que se ingrese los 100 millones de euros que se necesitan para continuar con las compensaciones. 8 Estrategia de reto demográfico En el segundo semestre de 2025, el Ejecutivo regional se compromete a tener la primera estrategia de reto demográfico, que tendrá medidas específicas para los municipios que están más afectados por el crecimiento poblacional. También habrá medidas específicas para los municipios de menos de 10.000 habitantes. 9 Impulso de las energías renovables El Ejecutivo regional aprobará los protocolos y acuerdos para la primera fase de las Zonas de Aceleración Renovables. La intención de esta nueva norma dar agilidad a los trámites para la implantación de energías renovables. Asociaciones ecologistas mostraron su descontento al entender que causará daños al territorio.

10 Revisión de los criterios del Fdcan Se revisarán los criterios del Fondo de Desarrollo de Canaria para poder adaptarlo a la Canarias de 2025. El objetivo que persigue el equipo de Gobierno de Fernando Clavijo es el de poder mejorar las políticas sociosanitarias o de vivienda. Entre estas cuestiones está que se permitirá usar el Fdcan para mejorar la oferta de plazas sociosanitarias

El presidente canario se quejó de que Canarias haya logrado ser escuchada en Europa pero solo encuentra desidia por parte del Gobierno de España, que no es capaz de asumir las competencias que le da la Constitución para «ordenar de facto» la derivación de los menores migrantes de las islas por todos los territorios del Estado.

En este sentido, Clavijo criticó que desde Madrid se «ignore intencionadamente la migración» para convertirla en un problema solo de Canarias «o en una oportunidad para arrancar un puñado de votos», lanzando otra crítica velada al PSOE sin citarlo.

Aplausos del Gobierno

La intervención de Clavijo fue seguida con atención por los diputados del grupo de Gobierno, que aplaudieron de forma encubierta (con palmadas sobre la mesa ya que no está permitido según el reglamento de la Cámara) hasta en seis ocasiones. La primera vez fue cuando Clavijo se refirió al aumento de los alumnos, de 2.900 a 4.700, de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Tras ella vinieron aplausos del Gobierno cuando el presidente canario se refirió al aumento de las ayudas a los autónomos y su papel en la economía canaria; al referirse a la necesidad de elevar salarios en el turismo por la productividad, o de lo contrario, advertir de la subida de impuestos; cuando reclamó al Estado la financiación para poner en marcha los planes hidráulicos; tras destacar el esfuerzo hecho por la estabilización del empleo público y detallar las ayudas dadas en la isla de La Palma para su reconstrucción.