Canarias no estudiará la viabilidad de una central nuclear propuesta por Vox

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de febrero 2025

El diputado de Vox Nicasio Galván defendió este viernes en comisión en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para que se instara desde el Gobierno de Canarias al de España el estudio de la viabilidad de la implantación de la energía nuclear en Canarias. «Nuclear, no gracias, señor Galván», como decían las pegatinas. Así resumió la diputada del grupo Socialista Alicia Vanoostende el sentir del pueblo canario frente a los discursos de la ultraderecha; «ustedes todo lo blanquean», le espetó la socialista al representante de Vox. «Nos alegramos de que se quite la careta, que sepan a quién han votado. No vamos a ser cómplices del discurso de la ultraderecha, ustedes lo blanquean todo, el racismo, el fascismo, a Trump. No vamos a estar en esa línea».

Como la diputada socialista, el resto de los representantes en la comisión votaron en contra de la propuesta de Vox. Quince votos en contra frente a uno de Nicasio Galván, que se en su discurso se apoyó en los beneficios de la energía nuclear planteados en una anterior comparecencia por el profesor Manuel Fernández Ordóñez, doctor en Física Nuclear.

«La energía no tiene color», eso sí que se lo reconoció la diputada socialista a Vox, pero «usted trajo un experto muy competente que se olvidó de hablar de los peligros» que conlleva la energía nuclear, altamente contaminante no sólo en caso de accidente, sino por la generación residuos que hay que gestionar durante miles de años.

«Solo habló de lo bueno, lo malo lo conocemos todos». Así que «frente a la ultraderecha que sólo pone por delante sus intereses sin pensar en los canarios y canarias, aquí estamos todas las fuerzas políticas» representando a «un pueblo solidario, tolerante, alegre, y que se manifiesta contra proyectos absurdos», señaló Alicia Vanoostende.

Igual de tajante fue Ana Oramas por Coalición Canaria (CC) que reconoció que la propuesta de Vox ha puesto a prueba su capacidad de sorpresa. «Siempre sorprende, en una tierra como la canaria, que es el paraíso de las energías del futuro», donde hay sol, agua y viento, «una combinación de energía con siete sistemas diferentes», dijo Oramas, que se encabecen iniciativas como la de Vox.

«Vox ignora lo que es Canarias», le dijo Oramas a Nicasio Galván, pero también olvida «lo que ponemos en valor, las energías renovables, y hacia dónde camina el mundo. ¿Y usted plantea esto? ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted representa al pueblo canario? Déjese de mirar a los jefes de Madrid».

Para la diputada nacionalista, Vox defiende «propuestas en contra de los intereses de Canarias», lo cual, aseguró, «es para hacérselo mirar». Así pues, como el resto de grupos, «estamos absolutamente en contra de este tema los nacionalistas canarios».

De parecida manera, aunque no tan tajantemente, se mostró la representante del PP, Noemí Díaz, que dijo que «teniendo en cuenta las dificultades que supondría su puesta en funcionamiento», en referencia a la energía nuclear, parece «más viable» la senda de la transición energética ya emprendida a través de la solar, la eólica o la geotermia incluso.

Además, apuntó Díaz que «resolver la emergencia eléctrica es un proceso» que lleva tiempo y abogó por «priorizar las inversiones» públicas «avanzando en energías limpias y teniendo en cuenta las islas».

Por su parte, Carmen Hernández (NC-BC) señaló que «Vox ignora a la población canaria, que siempre se ha mostrado opuesta» a energías e industrias contaminantes, un peligro para el territorio y para la economía, basada en el turismo de sol y playa.

A su vez, Jesús Ramos Chinea (ASG) defendió que «la premisa» debe ser la seguridad, «saber que no nos vamos a morir por accidentes de una central», cosa que, dijo, deberían estudiar las universidades públicas.