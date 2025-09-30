Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado Efe

Canarias espera la confirmación de la Comunidad receptora para enviar al primer menor migrante

Se trata de un adolescente marroquí de 17 años que llegó a Lanzarote el pasado 10 de septiembre

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:49

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha confirmado que ya ha recibido la resolución para el traslado del primer menor migrante que será derivado a la Península por estar el archipiélago en «contingencia migratoria». Sin embargo aún falta que la Comunidad Autónoma receptora confirme que puede acogerlo.

Se trata de un adolescente marroquí de 17 años que llegó a Lanzarote el pasado 10 de septiembre y el Gobierno de Canarias ya está «sacando los pasajes a la espera de que esa comunidad confirme que puede acoger al menor».

«Nosotros notificaremos día, hora y lugar del traslado» que normalmente será en el aeropuerto, pero esa comunidad autónoma de destino, que no ha sido identificada públicamente, «puede incluso negarse e interponer recursos», ha advertido Candelaria Delgado.

En cuanto a la propuesta del PP para que se introduzca «un visado por puntos» para valorar qué inmigrantes podrían acceder a la residencia o a permisos en España, la consejera ha señalado que «nos regimos por la Ley de Extranjería del Estado y el pacto migratorio europeo» y ninguno de ellos contempla esa posibilidad.

«Debemos facilitar rutas seguras de entrada al país y Europa, junto con los Estados miembros, debe definir una política migratoria común», ha señalado la consejera, para quien lo lógico sería que hubiera migración regular con un sistema de acogida que permita a las personas migrantes llegar de forma ordenada a los países que las necesitan.

