Gustavo Santana (i) hablando con Luz Reverón (d). EFE/Ramón de la Rocha

Canarias destinará el 0,2% del PIB a apoyar medidas de conciliación

Luz verde a la tramitación como ley de mejoras para que «cuidar y trabajar» puedan ir «de la mano». Vox se abstiene por considerar la propuesta «ideología de género»

Luisa del Rosario González

Luisa del Rosario González

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:07

La futura ley de conciliación corresponsable y de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y de la actividad laboral ha empezado a andar. El Parlamento de Canarias dio este miércoles luz verde a que se tramite con la única abstención del partido de ultraderecha Vox, que considera que la iniciativa está trufada de «ideología de género».

El resto de los grupos de la Cámara regional, sin embargo, entienden que es un asunto de «justicia», especialmente con las mujeres. Así lo expuso el diputado socialista Gustavo Santana, impulsor de esta iniciativa. «Casi el 60% de las personas paradas en la Comunidad Autónoma son mujeres. El 70% de las contrataciones a jornada parcial las concentran mujeres y la parcialidad involuntaria también, porque en muchos de los casos estos contratos son para que puedan conciliar la vida familiar y laboral. Y la temporalidad también es mayoritaria entre las mujeres», relató.

Santana explicó que las medidas de esta norma afectarán tanto al sector público como al privado y se va a concretar en un plan autonómico con una financiación estable, que será en torno al 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago. Además, se creará un órgano «que tendrá que vigilar que estos planes, su cumplimiento», incluyendo el sector privado para que «mejoren los datos».

El diputado socialista agradeció especialmente el apoyo de la diputada popular Luz Reverón.

Por su parte, desde CC, Beato Castellano dijo que se trataba de una cuestión de «justicia» y se congratuló de que «prácticamente toda la Cámara» se hubiera puesto de acuerdo «en avanzar en políticas útiles, porque demasiadas personas tienen que elegir en su vida, cuidar a su familia. Entre atender a su familia y mantener un empleo», dijo. Como señaló Melody Mendoza (ASG), «estamos hablando de un compromiso transformador a ser más racionales. Normalizar el teletrabajo y demostrar que cuidar y trabajar también pueden ir de la mano».

Vox, sin embargo, se desmarcó de la propuesta. Según la diputada de ultraderecha Paula Jover, «bajo el título amable de 'conciliación corresponsable' lo que hay es un proyecto de ingeniería social que va colonizando políticas públicas, empresas, escuelas, medios de comunicación y llega hasta la intimidad de nuestros hogares para decirnos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que repartir las tareas domésticas y los cuidados de nuestros menores». En su opinión, la ley está vertebrada por «la ideología de género», que así llaman a defender la igualdad entre mujeres y hombres, y porque va «en contra de la familia» católica tradicional.

