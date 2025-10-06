Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Humo provocado por los ataques israelís. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Canarias dará tratamiento médico a niños y niñas de Gaza

Sanidad pidió a las comunidades acoger a pequeños con enfermedades oncológicas, cardiovasculares o politraumas que no pueden recibir tratamiento en la Franja

L.R.G.

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:48

Las islas serán una de las primeras comunidades de España en acoger a niños y niñas de Gaza que requieren tratamiento médico.

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, informó este lunes de la petición del Ministerio de Sanidad y la aceptación por parte de Canarias.

«El Ministerio de Sanidad se puso en contacto con el Gobierno de Canarias el pasado viernes solicitando esta colaboración de una para una nueva evacuación de esos niños y niñas enfermos de Gaza que están siendo evacuados. Van a ser trasladados a España por Defensa. Inclusión se hará cargo del apoyo social y la organización de los alojamientos y Canarias se ha ofrecido para atenderlos. Se trata de niños y niñas enfermos oncológicos, con politraumas o con problemas cardiovasculares», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Según el portavoz, la atención médica de estos pequeños en la Franja de Gaza, «con el conflicto», no está garantizada. « No pueden ser atendido en condiciones», abundó.

Canarias, añadió Cabello, ya se ofreció también «cuando la dana en Valencia. Como saben, un equipo de profesionales se desplazó tanto de servicios de salud como de emergencias a la Comunidad Autónoma Valenciana. Siempre intentamos aportar nuestra cuota de solidaridad con el conjunto del Estado».

