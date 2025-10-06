Canarias creará un registro de 'lobbys' La nueva Ley de Gobierno Abierto, en fase de borrador, incorpora herramientas para garantizar la transparencia en la influencia sobre decisiones políticas

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 16:21 Comenta Compartir

Por primera vez Canarias tendrá un registro obligatorio de grupos de interés, los 'lobbys'. Será en la futura Ley de Gobierno Abierto, una norma «transformadora» que aspira a refundir y modernizar la legislación actual en materia de transparencia y participación ciudadana. Así lo explicó este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto.

Es «una ley que nace dentro de las acciones de modernización y calidad de los servicios públicos, también integra institucional y que nos traía la necesidad de adaptar y de actualizar a la sociedad que tenemos hoy y a los medios que tenemos hoy. Tanto las leyes de 2010 como de 2014 de transparencia y de información pública a los ciudadanos», resaltó.

El nuevo registro formará parte de un marco jurídico integral que regulará la actividad de los 'lobbys', su influencia sobre decisiones públicas y garantizará que dicha actividad sea transparente, íntegra y respetuosa con el interés general, dijo.

Pero no es la única novedad de la nueva norma, añadió la consejera. Además del registro, se aprobará un código de conducta específico y se implementará la llamada huella normativa, un mecanismo que documentará los contactos establecidos durante la elaboración de disposiciones legales.

«Se regulan por primera vez los grupos de interés. Se crea un registro obligatorio, un código de conducta y la huella normativa para documentar públicamente qué contactos se han establecido para cada decisión o norma», explicó la consejera.

Más de 400 aportaciones en la fase inicial de la norma El borrador de la nueva Ley de Gobierno Abierto, como la han llamado desde Presidencia, es fruto de «un amplio proceso de participación ciudadana desarrollado entre febrero y abril de este año en todas las islas», explicó la consejera, Nieves Lady Barreto. La responsable del área dijo que se habían recibido más de 400 aportaciones entre propuestas presenciales y las presentadas en la plataforma digital. De estas, añadió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, el 87% se han incorporado al documento que ahora entra en fase de alegaciones públicas.

La nueva ley pretende refundir las actuales leyes de 2010 y 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública, adaptándolas a la realidad social y tecnológica actual. Se trata de una de las principales acciones enmarcadas en la estrategia de modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos que impulsa el Ejecutivo regional, dijo la consejera.

Otra novedad será la creación de una plataforma única de Transparencia de Canarias, que permitirá a la ciudadanía acceder desde un solo punto a toda la información pública de las administraciones y entidades obligadas a rendir cuentas.

Y se creará la Autoridad Canaria de Participación, una nueva institución que impulsará y facilitará el acceso de la ciudadanía a los mecanismos participativos de la Comunidad Autónoma. Esta medida responde a una de las principales demandas detectadas durante el proceso de consulta pública: la dificultad para participar de manera efectiva en los asuntos públicos, dijo Nieves Lady Barreto.