Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa Todos los grupos del Parlamento regional, salvo Vox, apoyan la modificación de la letra del himno de Canarias para incluir a la octava isla

El Gobierno de Canarias emitió este lunes un informe favorable a la Proposición de Ley avalada por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para modificar la letra del himno oficial de Canarias de tal manera que las ocho islas estén representadas. Como indicó el viceconsejero de Presidencia y portavoz, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer en la capital grancanaria, se trata de «adaptar» la letra «en congruencia con el nuevo Estatuto de Autonomía al 2018». Y es que «Canarias cuenta con ocho islas y al final lo que se está cerrando hoy es avalar ese pronunciamiento a que se modifique la letra del himno oficial de Canarias para recoger esta realidad». Por tanto, se trata de que La Graciosa quede incluida en ese himno oficial.

Además, y por la misma razón, el informe emitido ayer por el Gobierno de Canarias «pondera también la necesidad de adaptar el escudo de Canarias a esta nueva realidad y que se modifique también reconociendo esa octava isla» –en referencia a La Graciosa–.

Aclaró el portavoz del Ejecutivo canario que en el caso del escudo se trata de una ponderación porque «está dentro del Estatuto de Autonomía, una ley orgánica, y por lo tanto, le corresponde al Congreso de los Diputados realizar esa modificación». Por lo tanto, «se invita a la modificación del himno y se pondera la solicitud también de modificar el escudo de la comunidad autónoma».

Hay que recordar que fue a mediados de octubre cuando todos los grupos políticos que conforman el Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, registraron una Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2003, de 28 de abril, del himno de Canarias para su adecuación al Estatuto de Autonomía de Canarias.

El objetivo de la iniciativa legislativa, impulsada por Coalición Canaria, «es reconocer expresamente a las ocho islas del archipiélago». La propuesta recuerda que la Ley 20/2003, de 28 de abril, dotó a Canarias de un himno oficial y fijó en su anexo la letra que, desde entonces, acompaña a la melodía del 'Arrorró de los Cantos Canarios' de Teobaldo Power.

La estrofa en cuestión incluye el verso 'Repartido en siete peñas', expresión que en aquel momento resultaba coherente con la redacción estatutaria vigente en el año 2003 y que describía el archipiélago en torno a siete islas. Sin embargo, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en el año 2018 trajo consigo una actualización del marco institucional y territorial de la Comunidad Autónoma y reconoció a La Graciosa como isla del archipiélago, agregada administrativamente a Lanzarote.

Para los grupos firmantes, «aquella modificación estatutaria del año 2018 trajo consigo una nueva realidad que nos habla de ocho islas» y en coherencia con esta nueva realidad normativa y social, «consideran oportuno adecuar el texto de la letra del himno en su anexo legal para que refleje explícitamente la existencia de ocho islas».