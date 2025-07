Canarias no ve avances con los menores asilados y el Estado pide aval al Supremo para su traslado

L. DEL ROSARIO GONZÁLEZ Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 16 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La reunión de este martes, la cuarta ya entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario, ha evidenciado la falta de acuerdo sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo. Mientras Canarias denuncia la ausencia de avances y expresa una «preocupación extrema» por el rechazo de solicitudes, el Estado defiende que se está progresando y ha pedido al Tribunal Supremo que avale jurídicamente el traslado de estos menores a otras comunidades ante la negativa de las regiones gobernadas por el PP.

La directora general de Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, criticó que el Estado esté optando por resolver las solicitudes de protección internacional y lamentó que ya se hayan rechazado 53 de los 141 primeros expedientes. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró que «se está avanzando» y anunció que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 22 de julio una «declaración de emergencia» que permitiría los traslados. No obstante, subrayó que se ha recurrido al Supremo para garantizar «seguridad jurídica».

Solicitudes de asilo presentadas

Rodríguez mostró su malestar porque Interior «ha acelerado sobremanera, multiplicando incluso por cinco las resoluciones que ha ido emitiendo a lo largo de estas dos últimas semanas. Si lo comparamos con los últimos años, eso supone que menores que tenían esas solicitudes presentadas y que, según el Supremo, les daban derecho a acceder a una plaza de protección internacional, hayan quedado fuera porque ha salido desfavorable esa solicitud». Esto significa que, de los 946 niños, niñas y adolescentes que han solicitado asilo —y que habían sido aceptados por el Estado la pasada semana— se descuelgan ahora 53.

El Ejecutivo canario «rechaza de pleno» recibir recursos económicos y humanos para que los refugiados se queden

Canarias, además, ha «rechazado de plano» —dijo Sandra Rodríguez— la propuesta del Ministerio de Inclusión de «recibir recursos económicos, recursos humanos, buscar alternativas de alojamiento en Canarias para los menores con protección internacional y que no salgan a la península». «Eso va en contra no solo de las premisas, sino de algo mucho más importante: del auto del Supremo que nos encomienda, que obliga sobre todo al Estado, no solo a eliminar el hacinamiento en los centros de menores de Canarias, sino también a aliviar la presión en nuestro territorio, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema sanitario, en definitiva, en nuestra tierra, para que se pueda dar una mejor atención a los menores». La directora se refiere a los autos del 25 de marzo y del 4 de junio, en los que el Supremo instaba al Estado a acoger en el sistema de protección internacional a los menores extranjeros no acompañados que hayan solicitado asilo.

Por otro lado, Rodríguez se refirió a que el Estado aprobará la declaración de emergencia y que se contará con 1.200 plazas de protección internacional para los menores. La directora preguntó «cuándo y dónde» estarían disponibles esas plazas, «porque hoy [por ayer] se ha vuelto a poner sobre la mesa las 400 plazas de Pozuelo», dado que Canarias ya está en disposición de que esos 400 menores salgan de sus centros.

Cancela, sin embargo, ha dado a entender que el procedimiento no será así. Se utilizará el recurso del Canarias50, en la capital grancanaria, como «centro de evaluación» individualizado. En este centro, destinado inicialmente a migrantes adultos, se está adaptando una zona para menores, y Migraciones se congratuló de que la entidad que se hará cargo de su gestión ya ha sido reconocida por el Ejecutivo regional. Será después de esta evaluación cuando se proceda a la distribución a la península, si así lo avala el Supremo. Para ello, además, contarán con 40 millones de euros.