Canarias ante el Gobierno de Sánchez, ¿y ahora qué?

Sensibilidad

Sin margen de duda

Los socialistas, por su parte, aseguran que no hay sitio para la duda sobre el grado de conocimiento de Sánchez de la realidad de las Islas, que juzgan muy alto, y recuerdan que el hoy presidente ya suscribió la agenda canaria cuando se presentó a la fallida investidura de 2016. Durante el debate de la moción de censura que lo aupó al Gobierno, Sánchez se comprometió a acompasar la decisión de convocar elecciones a la renovación del Estatuto de Autonomía y del REF, y en su primer contacto telefónico con Clavijo le reiteró su compromiso. «El presidente ha dado reiteradas muestras de que tiene a Canarias en su agenda, no necesita que le den ningún cursillo», señalan en el PSOE, «si Gobierno canario y CC manifiestan algún recelo, no es sino porque están descolocados tras perder protagonismo y capacidad de presión, pero no hay motivos reales para temer nada».

El nuevo Gobierno ya ha echado a andar y los equipos de Sánchez y Clavijo preparan un primer encuentro, aún sin fecha establecida, en la que el presidente canario podrá calibrar de primera mano el nivel de receptividad hacia las Islas.