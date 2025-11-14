Canarias afronta nuevos desafíos con las rutas migratorias desde Latinoamérica El cuarto seminario de migraciones puso el foco en los movimientos migratorios hacia España y en la influencia de políticas como las de EE UU

El vínculo entre Canarias y Latinoamérica va más allá de los lazos históricos que unen a ambos territorios. La cultura y su gente siguen unidas aunque pasen los años, y el Ejecutivo canario se prepara para dar respuesta a la migración procedente de esta región.

Como remarcó el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, al inicio de la cuarta edición del congreso de migraciones 'Migratlantes', aunque durante los últimos años de «emergencia migratoria» se «han enfocado muchos de los recursos y las reflexiones en el continente africano», no se debe perder de vista «a los más de 185.000 canarios viviendo fuera», principalmente en Latinoamérica.

De esta forma, el foro 'Migratlantes' sirvió como punto de encuentro para desarrollar estrategias y políticas para gestionar la migración y, en concreto, la que procede de los países de Latinoamérica. En el seminario participaron numerosos expertos que aportaron una visión global de las migraciones, sus desafíos y oportunidades para, así, poder entender este complejo fenómeno.

Si hay un país con el que se guarda un fuerte vínculo es Venezuela y, según Mauricio Phelan, sociólogo por la Universidad Central de Venezuela y Doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, la población venezolana se encuentra en una segunda etapa de la migración motivada por la crisis económica, la caída petrolera y las sanciones, además de la revocación del estatus legal de protección temporal en Estados Unidos. La población que emigra, en concreto a aquellos países fronterizos, está caracterizada por ser de clases «más populares», a diferencia de la oleada precedente a esta que estaba marcada por un perfil de clase media alta. Se calcula que han salido del país, al menos, ocho millones de personas, siendo sus principales destinos Colombia, Perú, Chile, Ecuador o España.

De esta forma, como apuntó el coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, de las 122.000 solicitudes de asilo en España con los últimos datos contabilizados hasta el 31 de octubre de este año, el 58% de las personas son de Venezuela. Este porcentaje ha ido creciendo a lo largo de los años y, a pesar de ser el segmento de la población que más solicitudes de asilo presenta, estas «se les deniegan automáticamente».

Por ello, el experto Mauricio Phelan remarcó que es «necesario» que se reconozca a los venezolanos como solicitantes de asilo para que no se queden «en el limbo». Así, cifró en 1,2 millones las solicitudes que están pendientes en la actualidad.

Como remarcó Phelan, el 30% de la población venezolana se encuentra en el exterior, lo que hace que haya que entenderla como una «sociedad distinta y dispersa por el mundo». En este sentido, alertó de que muchas veces son víctimas de la xenofobia, si bien, observó que se concentra más en las personas con bajo nivel adquisitivo.

A su vez, alabó que en abril de este año se haya derogado la Golden Visa en España. Así, subrayó las trabas a las que se enfrenta la población venezolana a la hora de obtener una visa, que les exigen en la mayoría de los territorios a los que emigran.

Entre los desafíos que hay que afrontar ahora destacó la necesidad de que se agilicen los procesos de homologación de títulos académicos para que las personas migrantes puedan vivir una inserción plena en la sociedad y el mundo laboral.

La Ley de Canariedad en el Exterior llegará al Parlamento el próximo año El portavoz del Gobierno canario y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, anunció este viernes que la Ley de Canariedad en el Exterior llegará al Parlamento de Canarias, previsiblemente, a lo largo de 2026. En la cuarta edición del seminario de migraciones 'Migratlantes', se inició el camino hacia ese texto que se pretende elevar a la Cámara regional durante el próximo año. El viceconsejero remarcó la importancia que tiene para el Ejecutivo desarrollar un texto normativo de estas características también se traduce en los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año. De esta forma, remarcó que hay un «37% más de presupuesto en las partidas destinadas a la acción exterior para el próximo año». Así, se espera comenzar con el borrador de la norma, que estará marcado por un fuerte proceso participativo, para darle el rango de ley «a ese sentimiento, a esa realidad humana» de aquellos canarios que viven en otros países y que «ayudan a construir Canarias desde el exterior». De la misma forma, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, apuntó al final de las jornadas que el pasado migratorio que tienen las islas «recuerda que nadie abandona su hogar por capricho». A su vez, hizo hincapié en que tanto la dignidad, como la justicia y las oportunidades «no son privilegios», sino que son «derechos». «Cuando hoy miramos a los ojos de quienes llegan deberíamos reconocernos en ellos, nosotros también fuimos ellos y ellas», apuntó Caraballo.