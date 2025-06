Canarias no adjudica más fondos europeos al no tener capacidad para gestionarlos El Parlamento canario conmemora los 40 años de pertenencia a la UE, de donde llegan a las islas por su condición de región ultraperiférica más de 550 millones al año

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 12 de junio 2025, 19:01 | Actualizado 21:00h.

La Sala Europa del Parlamento de Canarias acogió este jueves las jornadas conmemorativas 'Canarias a los 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la UE', un debate en el que participaron uno decena de profesionales de diferentes perfiles. Lo que se celebra son «40 años de progreso, de libertad y de acceso» a una serie de «opciones» de formación y crecimiento personal y global, como explicó Carlos Alonso, vicepresidente del Consejo Canario del Movimiento Europeo.

Con sus aciertos y errores, la adhesión a la Unión Europea ha significado para España y Canarias ponerse en el mapa, rompiendo la barrera geográficas, culturales, sociales y económicas. En este sentido, la adhesión a la UE significó «un proceso de validación como país, como país europeo. Los Pirineos dejan de ser frontera de la civilización. Y llega una ingente financiación», como señaló el profesor de Organización de Empresas de la Universidad de La Laguna (ULL), Javier Mendoza.

Pero uno los mayores obstáculos, en la actualidad, es saber gestionar todo lo que la Unión Europea ofrece. En este sentido, Mendoza afirmó que en Canarias se sufre una falta de capacidad para gestionar los fondos Next Generation EU, un paquete de ayudas económicas creado por la Unión Europea para reconstruir la economía tras la pandemia del Covid-19 y acelerar la transición ecológica y digital.

Javier Mendoza explicó que en Canarias la capacidad de adjudicación de estos fondos «no es la deseable» y que «debería ser bastante más». Ante este panorama, «a lo mejor hay una edición dos de los fondos Next Generation con todo lo que va a sobrar», dijo el profesor de la ULL en tono jocoso.

Aunque Canarias recibe «muchos fondos», apuntó, queda pendiente la capacidad que hay para gestionar esta financiación europea, que aporta «bastante» al PIB, entre un 1,5% y un 2%.

En todo caso, los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) «están por todos lados», pero «hay que reflexionar sobre lo que puede sobrar», teniendo en cuenta además que España es uno de los países que más financiación recibe de Europa, «aunque también aporta».

Asimismo, y aunque Canarias, dentro de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), «no es la más RUP» en cuanto a distancia al continente europeo pero, sin embargo, recibe 507 millones, el 50% de los fondos destinados a estas regiones. Y, además, hay que tener en cuenta la condición de RUP otorga a las islas una cofinanciación extra de muchos proyectos por parte de la Unión Europea, que pasa a ser del 85% en vez del 60% correspondiente.

En cuanto al POSEI, la Política de Apoyo Específica para las Regiones Ultraperiféricas de la UE, es «muy mejorable», sobre todo teniendo en cuenta que hace décadas que no se revisa, como ahora mismo está solicitando el Gobierno de Canarias ante Bruselas.

«Los consejeros prefieren recursos propios ante el galimatías por justificar»

En el debate abierto en el transcurso de las jornadas conmemorativas de la adhesión de España a la Unión Europa (UE) en el Parlamento de Canaria, el diputado regional por Coalición Canaria (CC) José Miguel Barragán reclamó una simplificación de las normas así como de la gestión de los fondos europeos.

«Aquí a un consejero le dices tienes 20 millones de la UE para gastar y te dicen 'no los quiero'». El motivo, según Barragán, es que los consejeros «prefieren recursos propios ante el galimatías de lo que hay que justificar que prefieren no afrontar este hecho. ¿Es un problema de nuestros funcionarios?, no lo creo. Es un problema de simplificación de normas», de tal manera que hay que «hacer mas sencillo el control» y la «oportunidad de gasto».

En este sentido, Susana Franco, doctora en Derecho Administrativo y profesora de la Universidad de La Laguna, dijo que efectivamente la UE «aboga por la simplificación administrativa real». El problema es que para evitar el fraude «se está redundando en trámites que no son necesarios», de tal manera que los filtros se duplican y encadenan. «Hay un exceso de producción normativa». Ahora mismo, para facilitar los procedimientos se tiende a la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) para ser «eficientes y eficaces» y acabar con los «obstáculos», apuntó la profesora Franco.

«Profesionales y personal formado tenemos, pero no dupliquemos. Cumplir con los objetivos materiales no debe ser una acumulación de documentación y burocracia». Y reconoció que «hay una duplicidad de controles y de exigencias, y algunos son prescindibles».