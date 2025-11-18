En Canarias hay 785 denuncias activas por la desaparición de menores migrantes Delgado estima inevitables las fugas de adolescentes de los centros de acogida y dice que todas las ausencias se comunican a la Policía

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Canarias registraba al cierre del año 2024 un total de 785 denuncias activas por la desaparición de menores extranjeros de los centros de acogida tutelados por el Gobierno de Canarias; 760 en la provincia de Las Palmas y 25 en Santa Cruz de Tenerife, según recoge el Informe Anual de Personas Desaparecidas 2025 del Ministerio del Interior.

«Si el menor vuelve después de pasar unos días fuera del centro, esa denuncia no se quita», indicó la consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, para explicar la abultada cifra de menores tutelados por el Gobierno de Canarias y desaparecidos, al igual que las 14 víctimas de la red de trata desmantelada por la Policía Nacional en la Operación Tritón.

La consejera canaria de Bienestar Social evitó dar más detalles de la Operación Tritón, una red de trata de menores captados en los centros de acogida tutelados por el Gobierno de Canarias que se ha saldado con once detenidos. «Está bajo secreto de sumario, en proceso de investigación judicial, y no entendemos por qué se ha filtrado», indicó la consejera en una comparecencia ante los medios para explicar los acuerdos alcanzados este lunes en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Delgado se limitó a explicar que los directores de los respectivos centros de menores son quienes denuncian en comisaría la desaparición de un menor cuando no regresa tras una salida. «Si un menor no vuelve al centro, inmediatamente comunicamos a la policía lo que ha sucedido con ese menor y se le intenta localizar», señaló Delgado.

En el caso de las jóvenes desaparecidas del centro de acogida de Arrecife, Delgado indicó que, pasadas unas semanas en paradero desconocido, contactaron con el centro para decir que estaban en Francia. «Nosotros todo eso lo ponemos en conocimiento para que se realice una investigación por si puede haber habido un tema de trata de menores. Y ahora se ha filtrado esta información, de la que nosotros no teníamos conocimiento porque no nos la han hecho extensiva», subrayó visiblemente molesta Delgado, quien anunció que el Gobierno de Canarias se personará en la causa, al igual que en casos previos similares.

Opacidad respecto a las desapariciones

Delgado evitó precisar cuántos menores tutelados por el Gobierno de Canarias llevan más de una semana desaparecidos. Unos datos, dijo, que ya están en poder de la Fiscalía. «Es una información muy sensible, que tiene que estar en manos de la Fiscalía», afirmó.

Además, estas ausencias no se pueden solucionar incrementando la seguridad porque los centros de acogida no son privativos de libertad, sostuvo Delgado.

«Si ustedes tienen un menor en casa puede escaparse. No tienen rejas ni lo tienes encerrado las 24 horas del día, ¿verdad que no? Pues los centros de menores funcionan igual. Son centros de menores de acogida, no son centros de privación de libertad», explicó Delgado, que, sin embargo, dijo que desde su departamento están «ojo avizor» y colaborando con las investigaciones policiales ante la posibilidad de que estos menores hayan sido captados por una red de explotación sexual «Es lo que más tememos», añadió Delgado.