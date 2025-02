«Cambiar una estructura, un elefante lento como es la administración, cuesta»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de febrero 2025 | Actualizado 23/02/2025 08:51h. Comenta Compartir

Mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía es uno de los retos de cualquier gobierno. En el caso de la Consejería que dirige Barreto, de áreas como administración pública, justicia o seguridad.

– ¿Cómo se organiza esto?

– Es verdad que es un área complicada y que hay que asumir algunas cosas que llevaban mucho tiempo sin abordarse. Por ejemplo, en materia de administración pública, actualizar la Ley de Función Pública, que tiene casi 40 años. Abordamos, vía decreto ley, de manera urgente y extraordinaria, una serie de medidas que teníamos que tomar en el ámbito de la gestión pública para poder avanzar, como modificar bases de oposiciones, agilizar la incorporación de personal… Una serie de cosas que hicimos vía decreto ley, que ahora se incorporarán a la nueva Ley de Empleo Público, que va a ser un trámite complejo porque hablamos de todo lo que tiene que ver con el personal de la administración pública, pero también desde el punto de vista de los ciudadanos. Al final de lo que se trata y en el proceso en el que estamos es no solo de adaptar la administración a la sociedad de hoy, sino que también todo lo que sea cambiar cosas en materia de empleo público beneficie a los ciudadanos, que se preste un mejor servicio, que seamos más eficientes, que la organización sea mejor… Bueno, pues todo eso será tedioso y complejo, porque se requiere un máximo de consenso y queremos que, una vez que esa ley entre en el Parlamento, sea con el máximo consenso posible, y llevará tiempo por delante. Luego, tenemos pequeñas cosas normativas que también hemos hecho en materia de gestión pública, pero eso es lo principal.

– ¿Como cuáles?

– Estamos modificando la ley de transparencia y de participación ciudadana. Son dos leyes que en su momento nacieron para ser más exigentes con las propias administraciones y ahora los indicadores de transparencia se quedan un poco desfasados. Se ha conseguido que a lo largo de los años, tanto en participación ciudadana –que no termina de haber–, hay que establecer algunos mecanismos que fortalezcan eso. Y en materia de transparencia, una vez que las administraciones empiezan a tener notas de notable y sobresaliente, es el momento de exigirnos más. Y por eso las dos leyes las vamos a unir en una y vamos a poner indicadores de transparencia más exigentes. Eso va a suponer que cuando entre la nueva norma en vigor las notas de las administraciones públicas –ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias– bajen en materia de transparencia. Pero es un paso positivo, porque eso significa que nos habremos exigido más y que, al pasar un tiempo, la nota volverá a subir. Y también estamos, en materia de administración pública, con la ley del sector público, para poder adaptarla a la sociedad de hoy, más dinámica. Tenemos una administración cuya estructura se pensó en su momento y los medios telemáticos nada tienen que ver. Hay que adaptarla. Y, luego, en materia de seguridad, estamos con la primera ley de seguridad pública de Canarias. Tenemos una ley de seguridad y emergencias, pero no una ley única de seguridad. Hemos asumido nuevas competencias por la modificación del Estatuto en 2018 y, como policía y como sistema de seguridad, lo que queremos es asumirla de manera completa.

– ¿Tendrá la Policía Autonómica, entonces, más competencias? ¿Estará en todas las islas?

– Lo que vamos a hacer con la ley de seguridad es crear la estructura. La Policía Autonómica de Canarias estará en todas las islas, porque ya tenemos la orden de despliegue aprobada desde el verano del año pasado. Eso nos ha permitido iniciar los convenios con las islas. Ya, de hecho, está haciendo actuaciones permanentes en alguna isla. Lo hicimos en La Gomera, lo estamos haciendo en La Palma, en Fuerteventura, precisamente para plantear un plan de choque por la sensación de inseguridad que hay en alguna zona. La ley nos va a permitir trabajar en ese sistema de seguridad pública de Canarias, que ahora mismo no está todavía y que tenemos que crear.

– ¿Y cuál es el mayor problema de la administración? ¿Falta de personal? ¿De organización?

– Hay una falta de personal clarísima, tenemos un gran problema. La tasa de interinidad viene a demostrar que tenemos un problema de personal, porque falta personal y al final tiras de las contrataciones rápidas. Hay falta de personal en todas las áreas, pero también hay que adaptar la estructura de la administración. La Ley de Función Pública, que es la que regula todo el tema del personal, tiene casi 40 años: la estructura de la administración que conocemos hoy, salvo cambiándole el nombre a las áreas, poca modificación ha sufrido desde que se crea la autonomía. La administración ha ido creciendo porque la población lo ha hecho y con ello las necesidades, pero no se ha redimensionado ni se ha pensado para la sociedad que tenemos hoy, que es una sociedad más dinámica, más rápida, con más conocimiento. Tenemos una Administración que hasta hace nada el mundo era tecnológico y digital y la administración seguía con el papel y el sello. Todo esto tenemos que adaptarlo a la sociedad de hoy, pero no va a ser rápido. Cambiar una estructura, un elefante como es la administración, lento, al que le gustan poco los cambios, cuesta mucho, va a costar tiempo. Pero hay que iniciarlo, porque si no seguirán pasando años y seguiremos con una estructura desfasada, con una organización que no responde a la actualidad de hoy y con el personal también encajonado en una situación que no tiene que ver. Si vamos a modificar cosas en materia de empleo público, eso tiene que ir acompañado también de cambios en la estructura administrativa.

– ¿Y qué hay de la modernización técnica? ¿Cómo encaja la inteligencia artificial? ¿Hay predisposición del personal?

– Yo creo que sí, en general el personal está abierto a avanzar. Se trata de aprovechar los avances con los que puedes resolver, que te pueden ayudar a resolver más rápido los expedientes, agilizar más tu trabajo, que consigas que las solicitudes que te presentan las tramites en menos tiempo... cosas sencillas que son las que repercuten en los ciudadanos. Es verdad que la administración tradicionalmente siempre ha ido un paso por detrás. Tenemos que aprovechar todo lo que nos permite ser más eficientes y agilizar con control y seguridad jurídica. En cuanto a la inteligencia artificial, tenemos que meternos en eso, en la Consejería estamos convencidos de que ese es un camino que tenemos que caminar, que hay que explorar rápidamente, pero hay que hacerlo con la máxima seguridad jurídica. Desde la Dirección de Transformación Digital se está trabajando para blindar la seguridad jurídica y poder aprovecharnos de todas estas herramientas que hoy existen. Será lento, sin lugar a dudas.

– ¿Qué opinión cree que tiene la ciudadanía de la administración?

– Hay un poco de todo. La sensación es que es lenta, que no resuelve, que hay mucha burocracia, que pedimos los mismos papeles veinte veces. En parte es verdad y se está trabajando en simplificar procedimientos. Pero la sensación final es positiva, porque se les termina resolviendo y al final las cosas salen. Lo ideal sería cambiar esa imagen, y para eso tenemos que ser más eficientes y en eso todavía queda camino por hacer.

– ¿Y cómo afecta la temporalidad a los servicios?

– Digo lo que dijimos durante cuatro años en la oposición. Nuestro grupo parlamentario nacionalista siempre decía que el proceso de estabilización tal y como estaba planteado no era necesario, porque ya había que cambiar el vínculo de las personas, pero que, se supone que ya como estaba todo, pasaban a ser fijos de la administración. Cuando llegamos al Gobierno solo estaban aprobadas las bases de lo que había que hacer. Del tiempo que había para hacer la estabilización, la mitad se empleó en hacer las bases y, cuando llegamos, nos quedaba la otra mitad del tiempo para hacer el grueso del trabajo, que eran todos los procesos selectivos y aprobar. Ahora mismo los procesos selectivos están todos terminados, la gente está tomando posesión. Se podía haber ahorrado ese tiempo. Para poder sacar el grueso de la estabilización del año pasado, tuvimos que hacer un plan de choque de personal para poder destinarlo dentro de Función Pública solo a la estabilización. Pero además teníamos tres OPEs que sacar, algunas que iban a caducar, más el resto de los procesos y el resto de trabajo de Función Pública.

– ¿De qué cifras hablamos?

– Eran 189 procesos selectivos. Se ha hecho un trabajo enorme y lo ha sacado el personal. Se partió de cero con una estabilización y con una Dirección General diezmada en materia de personal. Pero se ha conseguido. En el tiempo que llevamos, hemos hecho más que en cuatro años. Eso supone trabajo. Hemos hecho en un año más nombramientos de personal que en los cuatro años anteriores.

Ampliar Cober «Gobierno y ayuntamientos trabajamos para que haya mas policías en las calles de Canarias» – Hay algunas islas y municipios que se quejan de inseguridad o de falta de vigilancia. ¿Cómo está trabajando esto la Consejería? – Pues ampliando policía. La única manera de acabar con la percepción de inseguridad en la calle es teniendo más policía en la calle. Las islas son seguras, pero es verdad que hay determinadas zonas en algunas islas en las que se han incrementado determinadas acciones delictivas que crean inseguridad. Se ha establecido una percepción de inseguridad en la calle que no está bien y que hay que acabar con ella porque eso puede seguir contaminando y ampliando la sensación de inseguridad. Y por eso hemos puesto planes de choque con la Policía Canaria en algunas zonas. Lo hicimos en La Gomera y funcionó muy bien. Lo hicimos en La Palma y hemos empezado en Fuerteventura. – ¿Qué más se puede hacer? – Las policías locales están haciendo un esfuerzo enorme por ampliar la cantidad de agentes. Con los 151 que están ahora mismo en la academia de policías locales, los ayuntamientos en estos últimos 20 meses han ampliado 280 policías locales en toda Canarias. En la Policía Canaria hemos pasado de 192 a 282 y tenemos en oposición 141 más y una opción de 250 que la previsión es que podamos empezar a trabajar en ellas a finales de año. Hay que poner más policía en la calle. El Gobierno de Canarias y los ayuntamientos están haciendo su tarea para hacer que el Estado, a través del Ministerio, ponga más Guardia Civil y más Policía Nacional en la calle. No vale que tengamos un catálogo de la Guardia Civil de hace casi 20 años que reflejaba una sociedad diferente, con menos población y con otro tipo de delitos. – Pero por ahora no hay respuesta del Estado. – Hoy necesitamos más Patrulla de Seguridad Ciudadana y necesitamos que grupos especializados como el GRS (Agrupación de Reserva y Seguridad), que tiene sede en Los Rodeos, en La Laguna, no se vayan de aquí, de Canarias. A nosotros no nos convence esa sugerencia del Ministerio de que se lleva el GRS para Andalucía porque va a poner más Patrulla de Seguridad Ciudadana. Hay islas, como Fuerteventura, que prácticamente cubren una Patrulla de Seguridad Ciudadana. El Estado tiene sus competencias en Canarias y tiene sus funciones, que no puede dejar de cubrirlas. – ¿Y ampliar competencias la Policía Canaria? – La Policía Autonómica va a asumir sus competencias en seguridad según el Estatuto de Autonomía. La Policía Autonómica, la nuestra, es una policía colaborativa. El resto de las policías autonómicas son policías sustitutas. Nacen así, se crean así, para que según fueran creciendo, sustituyeran a otros. Nosotros no queremos que se retiren. De hecho, desde el Gobierno de Canarias reclamamos que haya más efectivos de la Policía Autonómica y más efectivo la Policía Nacional. El Estado tiene que cumplir con sus funciones. Y cada uno tiene sus funciones, sus competencias. Y no tiene nada que ver con los territorios o con quién gobierna el territorio. Lo contradictorio para nosotros sería permitir y aceptar que el Gobierno de España en Canarias haga una dejación de sus funciones en perjuicio de los ciudadanos.