La presidenta del Parlamento de Canarias aborda con la comisionada de Transparencia las necesidades presupuestarias para 2026

En el encuentro se platearon las previsiones presupuestarias para 2026, así como la necesidad de reforzar la plantilla y dotar al órgano de un inmueble propio

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:39

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, continua con su ronda de contactos con los órganos adscritos a la Cámara canaria, con ese propósito ha mantenido un encuentro con la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Noelia García Leal, quien presentó las principales líneas de actuación y necesidades de su departamento de cara al ejercicio 2026.

La comisionada, acompañada por el jefe de Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia, Miguel Ángel Herrero, detalló que el presupuesto previsto para el próximo año asciende a 1.379.275 euros, lo que supone 0,61 euros por habitante y año. Asimismo, planteó la conveniencia de reforzar la plantilla, así como la posibilidad de iniciar los trámites para la adquisición de un inmueble propio que otorgue mayor estabilidad y capacidad operativa a la institución.

Durante la reunión, García Leal subrayó que «la consolidación de recursos humanos y materiales resulta esencial para garantizar un servicio eficaz y adaptado a la creciente demanda de información pública en Canarias».

Por su parte, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, subrayó la importancia de estas reuniones previas con los órganos adscritos al Parlamento, que calificó de «fundamentales para tener una visión más completa de las necesidades de los órganos adscritos a la Cámara, que pueden plantear sus prioridades y detallar la propuesta de cuentas anuales que será abordada en la Mesa del Parlamento».

