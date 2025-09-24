El Parlamento se ilumina para conmemorar el Día de las Lenguas de Signos
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:30
Este martes, 23 de septiembre, el Parlamento de Canarias ilumina su fachada de color turquesa con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos, que este año se conmemora bajo el lema «No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos». Con este gesto, la Cámara de una a la campaña mundial para acercar las Lenguas de Signos a toda la sociedad, asentando valores de tolerancia hacia la diversidad de todas las personas.
