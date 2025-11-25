Una década de transparencia en Canarias: arranca la semana conmemorativa del X Aniversario del Comisionado El Comisionado de Transparencia de Canarias celebra esta semana los actos conmemorativos de su X Aniversario (2015–2025), una década dedicada a garantizar el derecho de acceso a la información pública y a fortalecer la cultura de la transparencia en el archipiélago

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:30 Compartir

La programación conmemorativa se abrió el pasado 18 de noviembre con la jornada «Inteligencia Artificial y Nuevos Retos en Transparencia y Protección de Datos», celebrada en el Parlamento de Canarias, un encuentro que reunió a especialistas en innovación, derecho y gobernanza digital para analizar el impacto de las nuevas tecnologías y la IA, en la protección de los derechos de la ciudadanía.

Del 27 al 29 de noviembre, representantes de los órganos garantes de transparencia de toda España se reunirán en Santa Cruz de Tenerife para participar en encuentros institucionales, sesiones de trabajo y en la Gala de los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias-X Aniversario, que se recuperan de forma extraordinaria con motivo de este décimo aniversario.

Gala del X Aniversario y entrega de distinciones

El acto central tendrá lugar el jueves 27 de noviembre a las 11:30 horas, en el Parlamento de Canarias, presidido por la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez. Durante la ceremonia se entregarán los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias – X Aniversario, que reconocen el desempeño sobresaliente de 81 entidades públicas y privadas evaluadas por el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).

Las distinciones se otorgarán en cuatro categorías:

- Oro: 4 entidades

- Plata: 20 entidades

- Bronce: 32 entidades

- Diploma: 25 entidades

Encuentros de la COTAI

Ese mismo jueves, a las 17:00 horas, se celebrará una reunión de la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI), que reúne a los órganos de transparencia del Estado y comunidades autónomas.

La agenda continuará el viernes 28 de noviembre, a las 9:30 horas, con una nueva sesión de trabajo destinada al intercambio de experiencias y la coordinación de estrategias estatales y autonómicas.

Una década fortaleciendo la transparencia

Desde su creación en 2015, el Comisionado de Transparencia ha impulsado la evaluación continua mediante el ITCanarias, ha resuelto miles de reclamaciones ciudadanas, ha promovido la formación en buen gobierno y ha consolidado su papel como organismo independiente de supervisión y rendición de cuentas.

La conmemoración del X Aniversario supone una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido, reconocer el esfuerzo de las entidades evaluadas y proyectar los retos que marcarán la próxima década.