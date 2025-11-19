Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Caso Mascarillas, en directo: el PP señala responsabilidades políticas en la compra de material sanitario en Canarias
Imagen de la jornada, celebrada en el Parlamento de Canarias. C7

El Comisionado de Transparencia debate sobre la Inteligencia Artificial como nuevo reto democrático

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:46

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias clausuró hoy la jornada «Inteligencia Artificial y Nuevos Retos en Transparencia y Protección de Datos», celebrada en el Parlamento de Canarias.

El evento congregó a casi un centenar de asistentes presenciales y contó con una alta participación online, con más de 400 personas inscritas, consolidándose como un foro de debate crucial sobre el impacto de la IA en los derechos fundamentales.

La jornada fue inaugurada por María Noelia García Leal, Comisionada de Transparencia, quien agradeció la alta participación y el nivel de las ponencias, concluyendo que la jornada ha marcado «un paso adelante» en la hoja de ruta de la Administración Pública Canaria para abordar la Inteligencia Artificial desde la ética, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales. Además, destacó la urgencia de adaptar el marco legal para que la IA sea una herramienta al servicio de la democracia y no un obstáculo para la fiscalización.

Por parte del Comisionado de Transparencia, también intervino Teresa Casanova, jefa de Servicio de Reclamaciones analizó las últimas sentencias y pronunciamientos jurídicos, enfatizando el papel del Comisionado como garante de este derecho. Y Miguel Ángel Herrero, jefe de Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia presentó las líneas de trabajo sobre el «presente y futuro» de la evaluación de la transparencia en Canarias, orientadas a medir el impacto real de las políticas públicas.

La jornada concluyó con un debate con miembros de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que permitió a los representantes municipales abordar las dificultades y oportunidades que la Inteligencia Artificial presenta en el ámbito de la administración más cercana a la ciudadanía. Se discutió la necesidad de invertir en formación y recursos para que los municipios puedan implementar herramientas de IA de forma transparente y segura, más personal y trabajo en equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  3. 3 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  4. 4 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  5. 5 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  6. 6 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  7. 7 Una menor cuenta cómo el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo»
  8. 8 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  9. 9 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  10. 10 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Comisionado de Transparencia debate sobre la Inteligencia Artificial como nuevo reto democrático

El Comisionado de Transparencia debate sobre la Inteligencia Artificial como nuevo reto democrático