El Comisionado de Transparencia debate sobre la Inteligencia Artificial como nuevo reto democrático

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias clausuró hoy la jornada «Inteligencia Artificial y Nuevos Retos en Transparencia y Protección de Datos», celebrada en el Parlamento de Canarias.

El evento congregó a casi un centenar de asistentes presenciales y contó con una alta participación online, con más de 400 personas inscritas, consolidándose como un foro de debate crucial sobre el impacto de la IA en los derechos fundamentales.

La jornada fue inaugurada por María Noelia García Leal, Comisionada de Transparencia, quien agradeció la alta participación y el nivel de las ponencias, concluyendo que la jornada ha marcado «un paso adelante» en la hoja de ruta de la Administración Pública Canaria para abordar la Inteligencia Artificial desde la ética, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales. Además, destacó la urgencia de adaptar el marco legal para que la IA sea una herramienta al servicio de la democracia y no un obstáculo para la fiscalización.

Por parte del Comisionado de Transparencia, también intervino Teresa Casanova, jefa de Servicio de Reclamaciones analizó las últimas sentencias y pronunciamientos jurídicos, enfatizando el papel del Comisionado como garante de este derecho. Y Miguel Ángel Herrero, jefe de Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia presentó las líneas de trabajo sobre el «presente y futuro» de la evaluación de la transparencia en Canarias, orientadas a medir el impacto real de las políticas públicas.

La jornada concluyó con un debate con miembros de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que permitió a los representantes municipales abordar las dificultades y oportunidades que la Inteligencia Artificial presenta en el ámbito de la administración más cercana a la ciudadanía. Se discutió la necesidad de invertir en formación y recursos para que los municipios puedan implementar herramientas de IA de forma transparente y segura, más personal y trabajo en equipo.