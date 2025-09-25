Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Canarias muestra en Castellón cómo la inteligencia artificial impulsa la evaluación de la transparencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:14

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha presentado en el X Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, celebrado en Castellón, la evolución de su sistema de control y evaluación de la publicidad activa en las instituciones públicas y en las entidades privadas subvencionadas.

En la ponencia «Evolución de la herramienta de evaluación en el Comisionado de Transparencia de Canarias», se dio a conocer T-Canaria 2.0, la nueva plataforma que desde 2025 sustituye a la anterior herramienta y que permite medir con mayor precisión el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

El sistema se apoya en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), elaborado conforme a la metodología estatal MESTA, lo que facilita la comparación entre administraciones y entidades de distinta naturaleza jurídica.

La incorporación de la inteligencia artificial está contribuyendo a generar valor añadido en el proceso de evaluación, con comentarios individualizados en los informes y la simplificación de procesos.

Durante la intervención se mostraron los datos sobre el volumen de trabajo y el número de obligaciones y entidades que se supervisan en Canarias. También se abordaron los retos de la implantación, la necesidad de ajustes metodológicos para reforzar la precisión de las evaluaciones y las próximas mejoras previstas: desde la automatización de procesos mediante IA hasta la creación de un nuevo portal de entidades privadas conectado con T-Canaria 2.0.

Con esta participación, el Comisionado de Transparencia de Canarias se posiciona en el escenario internacional como un referente de innovación en la medición de la rendición de cuentas, en un momento en el que la transparencia se afianza como valor imprescindible en la gestión pública.

