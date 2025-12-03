La CALRE lanza su primer videopodcast con un debate urgente sobre el reto migratorio y el nuevo Pacto Europeo La presidenta de la Conferencia de Asambleas Legislativas de Europa, Astrid Pérez, modera en Lanzarote un encuentro donde las regiones en primera línea exigen un «papel decisivo» y una respuesta «compartida y solidaria»

La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE) ha estrenado ayer, martes 2 de diciembre, su primer videopodcast, una nueva herramienta de comunicación enfocada en el debate de las políticas europeas. El episodio inaugural, promovido por el Grupo de Trabajo sobre Migración, se centra en los desafíos de la gestión migratoria y la futura aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para 2026.

El encuentro, celebrado en el Castillo de San José de Arrecife (Lanzarote), fue moderado por la presidenta de la CALRE y del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, quien reunió a representantes institucionales y expertos en la materia.

Durante el debate, Astrid Pérez subrayó la necesidad de una acción conjunta: «Europa necesita una respuesta compartida y solidaria ante el reto migratorio», afirmó, insistiendo en que «las regiones en primera línea, como Canarias, deben tener un papel decisivo en la implantación de cualquier política migratoria europea». Además, destacó que la migración es tanto «la frontera sur de Europa» como «un espacio de acogida y reflexión del fenómeno migratorio».

El videopodcast se puede visualizar desde hoy martes en las redes sociales de la CALRE y del Parlamento de Canarias

El videopodcast contó con la participación de diversas personalidades que aportaron distintas perspectivas sobre la crisis migratoria. El vicepresidente del Parlamento de Bruselas, Mohamed Ouriaghili, manifestó que «tendremos que poner cuerpo y alma en este problema, Europa debe tomar a su cargo este flujo de personas que llega a las costas Canarias, es la única solución.» Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, explicó que los únicos tres proyectos de cooperación al desarrollo en origen impulsados por España están financiados por el Gobierno de Canarias.

Desde la sociedad civil, Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), puso el foco en la necesidad de que la coordinación no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para la acción. La abogada experta en extranjería, Louelia Mint, y miembro del Colegio de la Abogacía de Lanzarote, criticó la falta de visión territorial del Pacto, señalando que al Parlamento europeo le «ha faltado bajar a Canarias antes de redactar» el documento. Finalmente, el profesor de Teoría del Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Tirso Ester Sánchez, señaló el «limbo» que existe desde la salida de la costa africana hasta la llegada a Canarias, recalcando que «la vida es el valor más importante.»

Los participantes analizaron aspectos clave como la gestión fronteriza, la coordinación interinstitucional, la situación de los menores no acompañados y el papel de organismos europeos como FRONTEX.