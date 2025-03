Bolaños asegura que el Gobierno ya trabaja para hacerse cargo de los menores en asilo

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños (c), ha clausurado este viernes las jornadas que celebran en Las Palmas de Gran Canaria los presidentes de las diferentes Audiencias Provinciales del país.

Efe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de marzo 2025, 16:57 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró ayer que el Gobierno de España ya trabaja para cumplir el auto del Tribunal Supremo que le ha dado un plazo de diez días para hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en centros de Canarias. «Ya estamos en ello», respondió Bolaños cuando se le preguntó sobre este asunto en la jornada de clausura de la reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria los presidentes de las distintas Audiencias Provinciales del país.

Sobre el proceso de distribución de la acogida de los menores extranjeros entre todas las comunidades autónomas que contempla la reforma de la Ley de Extranjería, el ministro remarcó que, por el momento, no se ha establecido ninguna cifra concreta. El decreto de ley en el que se plasma esa reforma solo establece criterios objetivos, que la Conferencia Sectorial de Infancia aplicará cuando se conozcan los datos que las comunidades autónomas aporten sobre cuántos menores tienen en su territorio antes del 31 de marzo, y a partir de ahí, hacer el reparto, ha recordado.

«Tiene que ser un reparto justo, un reparto solidario», dijo el ministro, quien destacó que «las comunidades autónomas fronterizas, que tienen más impacto en la migración, no pueden recibirlos solas, dejadas absolutamente a su suerte, no pueden recibir un impacto migratorio que se tiene que repartir por todo el país».

Igualmente, Bolaños se preguntó «¿cómo es posible que el Partido Popular que gobierna en Canarias esté defendiendo perjudicar a Canarias?».

A su juicio, resulta «verdaderamente asombroso que el Partido Popular no vaya a apoyar (en el Congreso) el decreto ley en el que estamos beneficiando a Canarias y estamos beneficiando a Ceuta». Bolaños sostiene que esa «podría ser una pregunta extensible a Coalición Canaria: ¿qué hace Coalición Canaria gobernando con el Partido Popular que está perjudicando los intereses de Canarias?».

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, por su parte, indicó ayer que espera que el Ejecutivo central «no busque ninguna artimaña» y acate la medida cautelar del Tribunal Supremo (TS) que obliga al Estado a hacerse cargo de 1.000 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo. «Espero que no busquen ninguna artimaña, ninguna actuación, que no sea la de tutelar, la de cuidar, la de atender y la de aliviar», señaló.

Aumento del gasto en defensa

El ministro de Presidencia y Justicia también aseguró que el Gobierno tiene la intención de destinar el 2 % del Producto Interior Bruto a defensa, tal como han solicitado la UE y la OTAN.

«Nosotros queremos cumplir ese compromiso, lo vamos a cumplir, estamos ya trabajando en ello, lo vamos a hacer en un plazo razonable, lo antes posible», ha dicho Bolaños poco antes de clausurar unas jornadas judiciales celebradas en la capital grancanaria.

Asimismo, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que antes del verano habrá un plan para fortalecer la industria y la tecnología relacionada con defensa.

«Somos un socio fiable, queremos alcanzar ese 2% porque es un compromiso en nuestro país, es un compromiso del presidente del Gobierno y es un compromiso de gobiernos anteriores que nosotros hacemos nuestro porque somos un país serio«, ha insistido Bolaños.

A su juicio, «invertir en defensa es proteger nuestras fronteras, es proteger nuestra seguridad, proteger la integridad de nuestro territorio y proteger nuestra democracia».

Caso Dani Alves

Bolaños ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha absuelto al futbolista Dani Alves de un delito de violación, y ha indicado que la ley de eficiencia judicial contará con jueces especializados para casos de violencia sexual.

«Es un pronunciamiento judicial y yo, por tanto, tengo que respetarlo y no puedo hacer ninguna valoración sobre unos hechos que ya han valorado los jueces y tribunales de nuestro país», ha dicho el ministro.

Asimismo, ha indicado que la ley de eficiencia judicial va a «apostar muy claramente por la especialización de los jueces y juezas que juzguen delitos de violencia sexual, porque que va a haber secciones especializadas en los tribunales de instancia para precisamente juzgar con mayor cercanía este tipo de delitos»

También aumentará en un 50% el número de jueces que van a ocuparse de las violencias sexuales.

«Van a ser juzgados por jueces mejor formados, con mayor capacidad para conocer los hechos y desde luego con más medios de los que tienen ahora«, ha asegurado Bolaños.

«La sociedad española no tolera agresiones sexuales a las mujeres, no tolera comportamientos vejatorios, machistas contra las mujeres, y por eso las mujeres están perdiendo el miedo y denuncian», ha manifestado el ministro, quien cree que los procedimientos judiciales «mediáticos no son fáciles para las mujeres, pues las revictimizan».