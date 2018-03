Bento pide repetir el congreso del PP

El ex delegado del Gobierno, que renunció tras las elecciones internas a continuar en el partido, aseguró a través de su letrado que Antona vulneró las normas electorales de la formación conservadora al disponer del censo de afiliados, y el listado de los que estaban al día con sus cuotas, antes que el resto de precandidatos. Y que a través de esa información privilegiada comenzó con ventaja sobre sus rivales a captar avales para reforzar su posterior candidatura.

La llamada.

La prueba fundamental que presentó el abogado de Enrique Hernández Bento es una grabación entre su esposa, Elena Andrés –haciéndose pasar por otra persona–, y Ana Guerra, una veterana afiliada del partido que estuvo en el equipo de campaña de Asier Antona.

Según Andrés, «dos personas me dijeron que los habían llamado para pedirles el aval para Antona. Antes de que empezara el proceso. Entonces me bajé una aplicación y llamé a Ana Guerra haciéndome pasar por otra persona y ella me dijo que si yo estaba hablando con ella es porque yo estaba al corriente de las cuotas. Eso demuestra que tenían la lista».

Guerra contestó que eso no fue así. Y que Elena Andrés nunca ha sido afiliada al Partido Popular y por lo tanto no podía tener datos sobre ella. Guerra negó conocer los datos del censo antes de las precandidaturas.