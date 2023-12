La baja productividad en las islas resta casi 11.000 millones del PIB

El presidente canario, Fernando Clavijo, se ha mostrado «preocupado» por la pérdida de productividad de la comunidad autónoma y ha pedido un «gran pacto» a sindicatos y empresarios para propiciar acuerdos que permitan un crecimiento económico. Los agentes económicos y sociales difieren en el análisis pero comparten la inquietud por la situación.

Lo cierto es que los datos del Consejo Económico y Social (CES) apuntan a que esta baja productividad solo en el sector terciario en el archipiélago restó en el año 2022 casi 11.000 millones del PIB y, según los datos del Gobierno autonómico, el 50% del PIB canario depende del sector público mientras el privado «se ha ido diluyendo».

Si hubiera tenido la misma productividad, señala este órgano, la renta per capita en Canarias hubiera crecido un 23%, hasta los 25.885 euros por habitante, cantidad que hubiera supuesto el 92% de la renta per capita media de España. En palabras de Clavijo, un trabajador canario es en torno a 17 puntos porcentuales menos productivo que otro de la media de España y 27 puntos menos que la de Europa.

Análisis

Estos datos han sido puntualizados por el vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, quien considera que no se puede comparar la productividad de distintas comunidades autónomas que tienen el eje de su economía en sectores diferentes.

En cualquier caso, indica que Canarias «está a la cola de la productividad de España y debemos reflexionar qué ocurre». Así, explicó recientemente que «no es que los trabajadores canarios sean malos, sino que no se puede comparar con otras regiones».

Subrayó que si se relaciona Canarias -cuya economía está basada en el sector servicios- con el País Vasco, que tiene una economía industrial, el resultado no es real. Por eso, reclama contraponer «peras con peras y manzanas con manzanas» para analizar el escenario sectorialmente «y ver como está afectada nuestra economía».

Mejoras

Para el presidente Clavijo, aumentar la productividad en las islas pasa por ejes fundamentales como mejorar la formación, realizar una mayor inversión en innovación y desarrollo y la modernización del sector publico. Además, plantea simplificar la administración burocrática, tal como explicó recientemente en una comparecencia ante la Asociación para el progreso de la dirección (APD).

También desde la CCE y los sindicatos CC OO y UGT se ha apuntado a la formación como una herramienta imprescindible para mejorar la productividad del archipiélago.

En este sentido, desde la patronal, José Cristóbal García ha mostrado su preocupación ante «la necesidad de conseguir trabajadores» a pesar de que Canarias sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de España «aunque más baja de lo que acostumbra (15%), pero no tenemos trabajadores».

Absentismo

Y vincula parte de este problema en el alto nivel de absentismo que se registra en las islas y que cifró en un 7% de media, aunque en algunas empresas se alcanza el 10%-12%, un porcentaje que calificó de «insostenible».

A su juicio, el problema es «cómo se contrata no solo a nuevos trabajadores, sino para cubrir ese nivel de ausencia». Insistió el vicepresidente de los empresarios que Canarias es una comunidad de servicios y «no puedes crecer en tu actividad económica si no tienes empleo». Ante este escenario, entiende que «a medio plazo podemos ver estrangulado nuestro crecimiento si no corregimos esta disfunción».

Posición de los sindicatos

Los sindicatos, igual que la CCE, han mostrado su disposición a sentarse en cualquier mesa de diálogo, pero rechazan esta «demonización» de los trabajadores, dice el líder de UGT, Manuel Navarro, al tratar de vincular baja productividad con absentismo.

Navarro indica que «estamos a favor de mejorar la productividad de Canarias y de España, pero está claro que no es debido al absentismo» porque, detalla, «en el país Vasco es mayor que en las islas». La diferencia, a su juicio, es que los salarios y las condiciones laborales son mejores, «y esta es la vía para ser más productivos y más competitivos».

El dirigente de UGT considera que invertir en formación y tecnología es fundamental para mejorar la productividad laboral e insiste en la importancia de mejorar los salarios y las condiciones laborales.

En este mismo sentido se manifiesta el secretario general de CC OO en Canarias, Inocencio González, quien ve como «un reto para esta comunidad aumentar la productividad de los trabajadores» y que las empresas sean más eficientes porque eso derivaría, dice, en mayor producto interior bruto y las rentas per capita estarían cerca de la media española.

Sin embargo, señala que para conseguir este objetivo hace falta «que todas las partes remen en el mismo sentido», de tal manera que el aumento de la productividad de los trabajadores tiene que ir vinculada a la mejora de sus condiciones laborales, incluidas las salariales.

Insiste en que es preciso que haya inversión real de los empresarios y una modernización de las empresas que permita a los empleados ser más productivas. Asimismo, entiende que la formación debe ser permanente y estable, pero critica que los empresarios «lo siguen viendo como un coste».