Aznar: «Sánchez es el candidato de la secesión»

El expresidente del Gobierno José María Aznar reclamó ayer la unidad de la derecha en las próximas elecciones generales como única vía para mantener «el sistema constitucional» y acusó al jefe del Ejecutivo y aspirante a la Presidencia del Partido Socialista, Pedro Sánchez, de ser el «candidato de la secesión». En un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria para presentar su último libro El futuro es hoy, y en el que estuvo acompañado del exministro José Manuel Soria, aseguró que la independencia de Cataluña no se ha podido llevar a cabo en este mandato «pero es un compromiso para la próxima legislatura». Aznar hizo esta apelación a la unidad convencido de que «este PP es el que yo presidí» y de que Pablo Casado «tiene condiciones para ser un buen presidente».

Para el exdirigente del PP, España tiene en este momento las mismas dificultades que otras sociedades -desde la debilidad institucional al crecimiento de los populismos y nacionalismos- pero además cuenta con «el problema, y ese problema es la secesión, primero en el País Vasco y ahora en Cataluña».

José Manuel Soria, también destacó la figura del candidato popular a la Presidencia, Pablo Casado, y señaló que después de abandonar la política, este nombramiento como dirigente del PP ha sido «una de sus mayores alegrías políticas» porque es quien «mejor puede encarar los retos que tenía el partido y España». En cambio, dijo, Pedro Sánchez cuestiona toda la estructura de la Transición y «ataca a la Monarquía como elemento de estabilidad».

Aznar alertó además de la política económica que se está llevando a cabo en Europa porque el Estado «no puede responder» a todas las demandas y entiende que esta situación desembocará en que los sistemas de bienestar no sean asumibles «y que un día no se puedan pagar las pensiones porque el sistema ha colapsado». Este escenario, dijo, se producirá «si no se pone remedio» y se apuesta por una reforma, aunque apuntó que «se están abonando las condiciones para una nueva crisis más dura que la de 2008».

En el acto, Aznar y Soria reflexionaron sobre otros asuntos de actualidad y que son reflejados en el libro del expresidente, entre ellos el brexit. Para el exlíder del PP, no habrá acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE. A su juicio, se producirá un «brexit duro, no pactado, porque Reino Unido quiere abandonar la Unión y mantener su soberanía en todos los aspectos». Añadió que el país se encuentra en una situación «límite» después de haber cometido el «grave error» de optar por la salida de Europa.

A este respecto, Soria consideró que el brexit es consecuencia del «creciente populismo que puede dar al traste con una nación». Aseguró que un brexit duro es una mala noticia para Europa, España y Canarias, que se verá afectada en los sectores turístico y de exportación hortofrutícola. Criticó la «falta de proyecto» en la UE motivada por la «falta de liderazgo».