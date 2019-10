Avales a la primera subida fiscal

Prácticamente, la única herramienta de la que dispone el Gobierno de Canarias para obtener mayores ingresos es subir impuestos, como afirma la Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Sonia Mauricio. O, como sostiene el Profesor Titular de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la ULPGC, Santiago Rodríguez, esperar a que el Congreso modifique la Ley de Estabilidad Financiera y mejorar la eficiencia del gasto público.

Mauricio y Rodríguez Feijoó coinciden en que el Gobierno autonómico tiene margen para aumentar la fiscalidad sin que por ello provoque una catástrofe, como auguran empresarios y varios partidos políticos. A ellos se suma el especialista en Derecho Fiscal y socio de la firma Garrigues, Antonio Viñuela, para quien «si bien sobre el papel cualquier subida de impuestos indirectos incide negativamente en la expansión económica, el impacto no debería de ser muy significativo mientras se limite a medio punto» el incremento del tipo general del IGIC.

No obstante, Rodríguez Feijoó es reacio a tocar ahora la fiscalidad. «En este escenario de incertidumbre, donde las previsiones económicas no son buenas, hacer cambios impositivos no sería bueno», comentó. En cambio sí abogó por «retocar algunos aspectos del IGIC relacionados con gravámenes sobre bienes», una «mayor coherencia entre las modificaciones y la población afectada» y revisar la oportunidad de las deducciones del IRPF aplicadas a las rentas más altas».

Precisamente, Sonia Mauricio recomienda para este impuesto «disminuir los tipos aplicables a los tramos inferiores de la escala impositiva - entre un 8,5 a un 9% en vez del 9,5 actual- y aumentar los que gravan los tramos superiores» - desde el 24% actual a un 25%, e incluso hasta el 25,5 % cuando la base liquidable se estimara a partir de 120.000 euros-.

Los comentarios de Mauricio figuran dentro de un trabajo sobre Directrices para la Reforma Fiscal en el que participaron además del propio Feijoó, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, el Profesor Titular de Economía aplicada de la ULPGC, Rodolfo Espino, y el Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna (ULL), José Luis Rivero Ceballos. Fue encargado en 2017 por el Ejecutivo que presidió Fernando Clavijo y nunca se informó del mismo. Sin embargo, algunas conclusiones han sido publicadas en la revista Hacienda Canaria.

Los especialistas consultados dan menos respaldo a la eliminación del tipo cero del IGIC para los consumos de energía eléctrica y telefonía móvil.

Viñuela advierte que esa decisión «va tener un impacto muy directo en las economías familiares y determinarán las decisiones de gasto», y Santiago Rodríguez propone como alternativa modular el porcentaje impositivo en función del consumo.

En este sentido, destaca la posición del secretario general de la Unión de Consumidores, José Manuel Quesada. Si aplaude que el Gobierno «subsane el disparate» de haber bajado medio punto el tipo general del IGIC», en cambio rechaza tocar la exención especialmente en la luz. «Afectará a las rentas más bajas -señala-; sería mucho mejor subir el impuesto de sociedades», afirma.

En cuanto a la fiscalidad relacionada con la lucha contra el cambio climático, todas las personas consultadas se muestran a favor. Sonia Mauricio defiende importar algunos de los tributos que ya tienen otras comunidades autónomas -emisión de contaminantes a la atmósfera, vertidos de las aguas litorales, etc-, y Antonio Viñuela asegura que «ése es el camino».

Santiago Rodríguez abogó «más que por impuestos que solo van a recaudar, mejor serían incentivos fiscales que fomenten actividades coherentes con el medio ambiente».