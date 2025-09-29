Audiencia de Cuentas de Canarias, en directo: se presentan los informes de fiscalización de ayuntamientos y cabildos Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia, expone en el Parlamento los resultados de control interno y gestión de subvenciones correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:02

La Comisión parlamentaria recibe este viernes la presentación de diversos informes de fiscalización elaborados por la Audiencia de Cuentas de Canarias. El presidente del organismo, Pedro Pacheco, detalla las evaluaciones realizadas a los ayuntamientos de Santa Úrsula, Santa Cruz de La Palma, Tuineje, Yaiza, El Rosario, Santa Brígida y San Bartolomé de Lanzarote, así como a los cabildos de Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, correspondientes al ejercicio 2021. Además, se incluyen análisis sobre subvenciones de concesión directa de varios municipios en 2020 y el seguimiento de los planes estratégicos de subvenciones del Gobierno canario en vigor en 2022.

