Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Astrid Pérez junto con Carlos de Millán Hernández. C7

Astrid Pérez lidera en el Parlamento el inicio de la ronda presupuestaria 2026 junto al Consejo Consultivo

Junto con Carlos de Millán Hernández-Egea analizaron las previsiones presupuestarias de 2026 y la planificación de los actos del 40º aniversario del Consultivo.

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:45

Canarias, 3 de septiembre de 2025 – La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, mantuvo hoy miércoles una reunión con el presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Carlos de Millán Hernández-Egea, en la sede de la Cámara autonómica. Este encuentro marca el inicio de la ronda de reuniones con los órganos adscritos al Parlamento.

Durante la reunión se revisaron las previsiones presupuestarias de 2026, incluyendo ajustes en personal y en partidas de mantenimiento y obras. También se abordó la ampliación de las instalaciones del Consultivo en La Laguna y la actualización de la Ley 5/2002 para adecuar la plantilla del órgano a las necesidades actuales.

Finalmente, en la reunión se dedicó un espacio para planificar los actos conmemorativos del 40º aniversario del Consejo Consultivo, que se celebrarán en el Parlamento en noviembre de 2025.

El encuentro permitió además reforzar la colaboración institucional entre el Parlamento y el Consejo Consultivo, consolidando canales de comunicación y coordinación que faciliten la labor legislativa y el funcionamiento eficiente del órgano asesor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  4. 4 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  5. 5 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  6. 6 El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme
  7. 7 Los jueves saben a CC La Minilla
  8. 8 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana
  9. 9 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de septiembre
  10. 10 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Astrid Pérez lidera en el Parlamento el inicio de la ronda presupuestaria 2026 junto al Consejo Consultivo

Astrid Pérez lidera en el Parlamento el inicio de la ronda presupuestaria 2026 junto al Consejo Consultivo