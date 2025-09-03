Astrid Pérez lidera en el Parlamento el inicio de la ronda presupuestaria 2026 junto al Consejo Consultivo Junto con Carlos de Millán Hernández-Egea analizaron las previsiones presupuestarias de 2026 y la planificación de los actos del 40º aniversario del Consultivo.

Canarias, 3 de septiembre de 2025 – La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, mantuvo hoy miércoles una reunión con el presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Carlos de Millán Hernández-Egea, en la sede de la Cámara autonómica. Este encuentro marca el inicio de la ronda de reuniones con los órganos adscritos al Parlamento.

Durante la reunión se revisaron las previsiones presupuestarias de 2026, incluyendo ajustes en personal y en partidas de mantenimiento y obras. También se abordó la ampliación de las instalaciones del Consultivo en La Laguna y la actualización de la Ley 5/2002 para adecuar la plantilla del órgano a las necesidades actuales.

Finalmente, en la reunión se dedicó un espacio para planificar los actos conmemorativos del 40º aniversario del Consejo Consultivo, que se celebrarán en el Parlamento en noviembre de 2025.

El encuentro permitió además reforzar la colaboración institucional entre el Parlamento y el Consejo Consultivo, consolidando canales de comunicación y coordinación que faciliten la labor legislativa y el funcionamiento eficiente del órgano asesor.