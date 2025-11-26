Educadores denuncian que se está derivando a menores migrantes en contra de su voluntad El Gobierno canario señala que el cambio de la Ley de Extranjería responde al hacinamiento de los centros y que tras la salida de los asilados reorganiza el sistema

«Consideramos que es un trabajador valioso, integrado y con un potencial enorme... Solicitamos que se reconsidere cualquier medida que implique su traslado o expulsión de las islas». Es la carta que un local de hostelería del sur de la isla le entregó a Faye (nombre ficticio), un menor migrante solo con derecho a asilo, para evitar que lo trasladaran a la península. La Asociación Ak Wanak, radicada en El Tablero de Maspalomas, denuncia derivaciones de chicos migrantes que quieren permanecer en las islas.

Javier Jurado, docente y uno de los portavoces de la asociación, lamenta que no se esté escuchando a estos chicos. Muchos de ellos llevan dos años en las islas, están estudiando y participan en actividades deportivas, narra. Incluso habla de uno de ellos que tenía trabajo en un restaurante y hasta novia. Estaba «plenamente integrado» y fue derivado al Canarias 50 y después a la península.

EN CONTEXTO Más de 5 000 menores migrantes no acompañados ha tuteados Canarias en los últimos dos años.

700 Es el numero aproximado de menores migrantes solos con derecho a asilo que ha asumido el Estado tras los autos del Supremo.

2.000 La modificación de la Ley de Extranjería hace que otros dos millares de chicos deban salir de las islas a otras comunidades antes del 16 de marzo.

38 Es el número de menores que han salido por esta vía.

Los primeros han sido los menores con derecho a asilo. Pero ahora también están derivando al resto de menores. Jurado ha escuchado que «quieren cerrar el centro» que gestiona Siglo XXI en el sur de la isla.

Jurado lamenta que otros incluso han «renunciado» a la protección internacional para evitar que los deriven a otros recursos.

La asociación, que ha estado trabajando con estos chicos en distintas actividades, recibe, además, mensajes de voz de jóvenes que ya están en otras regiones y que lamentan su suerte porque querían quedarse.

Jurado lamenta que no se lleven a los recién llegados primero y dejen a estos chicos que están reconstruyendo sus vidas en las islas.

«Son chiquillos muy maduros» y están «resignados», lamenta Jurado. «Lo triste es que crean que como llegaron en cayuco, pues es lo que les toca, como que no tienen derechos», subraya.

«Es muy lamentable que esto sea así. Pero bueno, son chiquillos fuertes y nuestra preocupación, en todo caso, es que pierdan las redes de apoyo que ya tienen aquí», advierte Jurado. «A nosotros nos duele, los queremos un montón y lo peor es lo sufridos que son», añade.

Reordenando los recurso y cerrando los macrocentros

Por su parte, la directora general de Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, explica que es el Gobierno regional el que prepara los expedientes. Estos dependen del personal técnico y se tiene en cuenta a quienes dicen que tienen arraigo.

Los primeros que están saliendo son los que tienen familia en otras comunidades y aquellos que quieren irse. Aunque recuerda que tras la salida de los menores con asilo hay que aplicar la modificación de la Ley de Extranjería. Canarias está en contingencia migratoria extraordinaria —esto es, triplica su capacidad ordinaria— desde el 29 de agosto. En este sentido, «bajando la presión de todos los centros e intentando cerrar los macro centros», aquellos con más de 100 o 200 chicos que las islas tuvieron que abrir por la emergencia migratoria. «Estamos reorganizando los centros en base a las salidas que se han producido hacia los centros de tránsito o los traslados a la península por protección internacional, y estamos reubicando», reconoce Rodríguez.

La directora general de Infancia explica que, por la salida de las chicas con asilo hacia la península, «hay un centro que lo hemos transformado ahora en un centro de chicos», un centro «más pequeño». Y recuerda que «el interés superior del menor pasa porque los menores no estén hacinados en nuestros dispositivos», de ahí la medida del Supremo, recuerda.

Rodríguez explica que «los chicos están yendo a la península a centros muchísimo más pequeños y con unas condiciones de acogida distintas a las de los centros que tenemos en Canarias, porque la situación es totalmente distinta». Pero recuerda que Fiscalía actúa para proteger el interés del menor.

Canarias ha remitido 450 expedientes por el cambio de la Ley de Extranjería. Se han recibido resoluciones definitivas de traslado de 154, además de otros que han decaído porque los chicos han cumplido la mayoría de edad. De momento, han salido 38.

