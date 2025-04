Asián defiende la ejecución presupuestaria: «No es cierto que se detraiga de servicios públicos» PSOE y NC tildan de «escándalo» y «desastre» que no se gastaran 1.329 millones y Hacienda dice que más del 80% son fondos MRR que no perderá el archipiélago

L.R.G. Las palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de abril 2025, 02:00

El Partido Socialista (PSOE) y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) han criticado la ejecución presupuestaria de Canarias en 2024 tras conocer los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. 1.329 millones de euros sin gastar. Para los socialistas es un «escándalo» y para los nacionalistas un «desastre». La consejera de Hacienda, Matilde Asián, sin embargo, defiende la gestión y arremete contra lo que llama «mentiras» y es que acusan al Gobierno canario de no destinar esas partidas «a reforzar los servicios públicos ni a atender a la ciudadanía» de las islas. «No es cierto que se detraigan de servicios público», afirma con rotundidad Matilde Asián.

La consejera explica que gran parte de las partidas presupuestarias que no se ejecutaron se corresponden con «fondos finalistas», es decir, partidas que tienen una finalidad específica y no pueden ser utilizados libremente para otros asuntos, entre ellos reforzar los servicios públicos esenciales.

EN CONTEXTO 12.682 MILLONES Es la cantidad de crédito final que tenía el presupuesto de Canarias en 2024.

1.330 MILLONES Es lo que denuncia el PSOE y NC que no se ejecutó de las cuentas canarias el pasado año.

Europeos Matilde Asián asegura que más del 80% de esa inejecución son fondos europeos de recuperación, estructurales o del Gobierno de España.

Normal La inejecución de 2024, dice Asián, está en línea con la de años anteriores.

Asían asegura que más del 80% del presupuesto no ejecutado corresponde a fondos que, por su naturaleza, deben ser empleados en reformas estructurales y proyectos definidos por las conferencias sectoriales y otros organismos centrales, como los fondos MRR (Fondos de Recuperación y Resiliencia) y los fondos estructurales europeos.

En concreto Asián señala que 699 millones son MRR, es decir, «son fondos que vienen establecidos con carácter centralizado, con una determinada finalidad. No podemos destinarlos a servicios públicos esenciales». Y la falta de ejecución, continúa la consejera, también la sufren «en el resto de España y la propia Administración General del Estado». De hecho, asegura, «es un problema a nivel nacional».

Pero es que, además, explica, «esos fondos no se pierden, fondos, pasan al año siguiente porque el periodo de finalización no es el año 2024, sino 2026. No aparecen como ejecutados, pero están en ejecución en otra fase del gasto».

También hay otros 61 millones de fondos estructurales europeos cuyo período de ejecución acaba en 2027 y «se tienen que destinar con la finalidad que están previstos» no a financiar servicios esenciales, reitera Asián. Y otros 307 responden a fondos de la Administración General del Estado que llegaron a final de año. Asián pone de ejemplo los 20 millones destinados a obras hidráulicas «que se corresponden que vinieran y que no pudieron ejecutarse». En definitiva, defiende Asián, «son cantidades que están ajustadas a una finalidad».

Según Asián, «la ejecución presupuestaria de Canarias, sin contar los MRR, es el 95,25%», por lo que cree que no se justifican las críticas del PSOE y NC. «No se han ejecutado 200 millones», lo que está en «la línea de años anteriores», asegura la consejera de Hacienda que reconoce que en 2022 la no ejecución afectó a 178 millones, por lo que fue «un poco más baja», pero «en 2021 se dejó de ejecutar 405 millones». Por eso, dice, la oposición no puede afear que sea «la peor ejecución de la serie histórica, la más baja, cuando en 2021 des fondos no finalistas no se ejecutaron 405 millones por las razones que fuera, que seguramente podrían justificar los gobernantes de esa fecha».

En lo que a ella le afecta, parte del dinero no ejecutado corresponde a «la paralización de la edificación de los edificios esenciales motivado por la porosidad de los terrenos». Mientras que el resto son «cantidades repartidas por las distintas consejerías», pero «dentro de lo normal», abunda.