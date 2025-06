Asián: «Crecemos, pero no se reparte esa riqueza. Ese es un problema importante» La consejera de Hacienda descarta, aunque lo desearía, una bajada de impuestos hasta 2026 por la falta de presupuestos estatales

Matilde Asián (c) conversa con Manuel Domínguez (d) y Mariano Hernández Zapata (i) en la sesión del Pleno el martes.

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria. Sábado, 14 de junio 2025, 02:00

La consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, reconoció este viernes en comisión parlamentaria que la economía canaria va bien, pero no llega a las familias: «El Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias crece, pero no reparte bien esa riqueza. Y ahí es donde tenemos un problema importante», lamentó.

Asián coincidió con el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, que le preguntó por la posibilidad de subir impuestos, en que a la economía canaria le va bien igual que a la española porque son zonas turísticas. Pero en el archipiélago ese crecimiento no se refleja en una mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. A su juicio, es legítimo pretender repartir mejor la riqueza del turismo y la mejor fórmula es elevando los salarios. Y se congratuló de que eso se había conseguido ya en la provincia de Las Palmas, confiando en que se lograría también en la de Santa Cruz de Tenerife.

LA CIFRA 67.000 euros es la base imponible media que se declara en las herencias en las islas, lo que revela que no se beneficia a «grandes rentas», dice Asián.

Sin embargo, desechó la propuesta de cobrar una tasa turística por pernoctación. En su opinión, no habría forma de que los canarios y canarias también la tuvieran que pagar y, en muchas ocasiones —explicó—, no se alojan en hoteles por vacaciones, sino por trabajo o por visitas médicas.

Sí cree, en cambio, que funciona el cobro de tasas por acceso a espacios naturales, y puso los ejemplos de Tenerife y Lanzarote, al tiempo que animó al resto de cabildos insulares y entidades locales a hacerlo.

Matilde Asián dijo que descarta, aunque le gustaría, bajar los impuestos en Canarias, al menos hasta 2026. Y arguyó la incertidumbre que genera el hecho de que no se cuente con presupuestos estatales. De hecho, la consejera recordó que el archipiélago está recibiendo 80 millones de euros mensuales menos que los que le corresponderían, «900 millones al año», lamentó. «Nosotros hicimos un presupuesto en fecha y forma que contiene la cantidad que nos dijo el Ministerio de Hacienda y ahora resulta que no se hacen receptivos». Además, añadió, el propio Gobierno de España tiene dificultades por el dinero que ha comprometido para compensar los efectos de los aranceles de Trump (10.000 millones) o para defensa (14.000 millones).

Sí se mostró satisfecha con la bonificación del 99,9% al Impuesto de Donaciones y Sucesiones en Canarias, pues dijo que era un impuesto «profundamente injusto». Y destacó que, además de haber «aflorado» herencias —pues antes no se «arreglaban los papeles» para no pagar—, el valor declarado de base imponible medio era de 67.000 euros, lo que significaba que no se estaba beneficiando a «grandes rentas», sino a personas con «rentas de trabajo ahorradas».