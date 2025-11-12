Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas
Imagen de archivo de la presidenta y el vicepresidente de la Ascav, Doris Borrego y Javier Valentín. C7

Ascav afirma que «se expulsa del turismo a miles de familias canarias» y resalta que sigue la lucha

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional rechaza la nueva ley de alquiler | «Es una aberración contra los pequeños propietarios y a favor de los grandes tenedores»

Patricia Vidanes Sánchez

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

«Hoy se inicia un camino hacia la planificación, la gestión, la ordenación y la disciplina urbanística» en favor del derecho de los canarios a la vivienda, dijo la consejera de Turismo, Yéssica de León, tras la aprobación parlamentaria de la ley de vivienda vacacional. Pero no lo entiende así el colectivo de propietarios afectados, como a los que representa la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav).

La asociación de propietarios que preside Doris Borrego considera que Coalición Canaria. Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera han aprobado con su voto una «aberración contra los pequeños propietarios de viviendas vacacionales de Canarias y a favor de los grandes tenedores».

Para Ascav, que seguirá «luchando por los pequeños propietarios de viviendas vacacionales de Canarias», la nueva ley tiene dos objetivos: «no más nuevas viviendas vacacionales (hasta que el planeamiento municipal las prevea expresamente); y pasar rodillo a las existentes ya que el Gobierno de Canarias iniciará un procedimiento a fin de retirar las declaraciones responsables de viviendas que no cumplan con actividad clasificada de su ayuntamiento».

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional «lamenta que CC y PP hayan sacado adelante este texto sin ningún tipo de consenso» y cuyo único objetivo entiende la entidad, «es eliminar a las familias canarias de la actividad turística para relegarla a los grandes beneficiados de siempre».

Para Ascav, «no cabe duda que esta ley no va a contribuir en nada a paliar el problema de vivienda en Canarias», y apuntan que tampoco se ha conseguido en Barcelona, que desde 2017 no permite altas de viviendas turísticas. En cambio, la iniciativa del Gobierno de Canarias «sí ayudará a que los hoteleros suban sus precios ante la eliminación de competencia. Esta ley es una muy mala noticia, no solo para los propietarios de viviendas vacacionales, sino para todos los que también somos turistas» pues «alojarnos será más caro». También considera Ascav que se perjudica a restaurantes, bares y comercios que hasta ahora se benefician del turismo que genera el alquiler vacacional.

Del otro lado, tras la aprobación de la ley Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, celebró que la ley venga a poner «orden».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  4. 4 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  5. 5 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  6. 6 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  7. 7 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  8. 8 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  9. 9 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  10. 10 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ascav afirma que «se expulsa del turismo a miles de familias canarias» y resalta que sigue la lucha

Ascav afirma que «se expulsa del turismo a miles de familias canarias» y resalta que sigue la lucha