Ascav afirma que «se expulsa del turismo a miles de familias canarias» y resalta que sigue la lucha La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional rechaza la nueva ley de alquiler | «Es una aberración contra los pequeños propietarios y a favor de los grandes tenedores»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:48

«Hoy se inicia un camino hacia la planificación, la gestión, la ordenación y la disciplina urbanística» en favor del derecho de los canarios a la vivienda, dijo la consejera de Turismo, Yéssica de León, tras la aprobación parlamentaria de la ley de vivienda vacacional. Pero no lo entiende así el colectivo de propietarios afectados, como a los que representa la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav).

La asociación de propietarios que preside Doris Borrego considera que Coalición Canaria. Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera han aprobado con su voto una «aberración contra los pequeños propietarios de viviendas vacacionales de Canarias y a favor de los grandes tenedores».

Para Ascav, que seguirá «luchando por los pequeños propietarios de viviendas vacacionales de Canarias», la nueva ley tiene dos objetivos: «no más nuevas viviendas vacacionales (hasta que el planeamiento municipal las prevea expresamente); y pasar rodillo a las existentes ya que el Gobierno de Canarias iniciará un procedimiento a fin de retirar las declaraciones responsables de viviendas que no cumplan con actividad clasificada de su ayuntamiento».

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional «lamenta que CC y PP hayan sacado adelante este texto sin ningún tipo de consenso» y cuyo único objetivo entiende la entidad, «es eliminar a las familias canarias de la actividad turística para relegarla a los grandes beneficiados de siempre».

Para Ascav, «no cabe duda que esta ley no va a contribuir en nada a paliar el problema de vivienda en Canarias», y apuntan que tampoco se ha conseguido en Barcelona, que desde 2017 no permite altas de viviendas turísticas. En cambio, la iniciativa del Gobierno de Canarias «sí ayudará a que los hoteleros suban sus precios ante la eliminación de competencia. Esta ley es una muy mala noticia, no solo para los propietarios de viviendas vacacionales, sino para todos los que también somos turistas» pues «alojarnos será más caro». También considera Ascav que se perjudica a restaurantes, bares y comercios que hasta ahora se benefician del turismo que genera el alquiler vacacional.

Del otro lado, tras la aprobación de la ley Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, celebró que la ley venga a poner «orden».

