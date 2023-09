Armas rechaza que se aumenten las plazas para menores en El Hierro

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, considera «improcedente» la decisión del Gobierno canario de aumentar hasta las 200 plazas la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en la isla, porque considera que «no hay recursos ni medios para atenderlos debidamente».

En lugar de habilitar más plazas como respuesta al aumento de la llegada de menores entre los migrantes que arriban en cayucos a la isla procedentes de Senegal, Armas defiende que la solución racional sería derivarlos a Tenerife para garantizar su acogida en condiciones adecuadas.

En esta línea, lo que reclama a la administración autonómica, que tiene la competencia en menores, es más celeridad en los traslados, porque pese a las derivaciones realizadas hasta el momento, los lugares habilitados para menores están muy por encima de su capacidad.

«Hemos llegado a tener 210 menores y ahora estamos sobre los 100 o 110, pero siguen siendo muchos más de los que podemos acoger», señala, «no es viable dar acogida a 200 menores en El Hierro como pretende la Consejería de Bienestar Social, porque no se dan las condiciones, sería una locura mantener en la isla a más de 40 o 50», añade.

El presidente del Cabildo herreño recuerda que la acogida de menores no solo conlleva alojarlos y alimentarlos, sino tenerlos escolarizados, facilitar su integración social y poner en marcha acciones para dinamizar el colectivo, «y eso no se está produciendo porque es imposible en las instalaciones que tenemos, no sé de dónde saca el Gobierno canario que esto se soluciona aumentando las plazas y ya está», añade.

Armas contrapone la situación de los menores, responsabilidad del Ejecutivo canario, con la «gestión ágil» que está llevando a cabo el Gobierno estatal con los migrantes adultos. «En 24-48 horas están siendo derivados a Tenerife, la Delegación del Gobierno fletó un barco para llevarse a 300 de los que llegaron el fin de semana y otros están siendo trasladados en línea regular», indica «y además la Policía Nacional se ha instalado en la isla y se ha reforzado la Guardia Civil. Con los adultos sí se están haciendo las cosas bien, hasta ahora no había precedentes de una actuación tan rápida y eso evidencia la sensibilidad con El Hierro», añade.

Favorecer la integración

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció ayer que su departamento trabaja para reducir hasta40 o 50 el número de menores extranjeros no acompañados acogidos en los centros habilitados en las islas no capitalinas de forma permanente, con el fin favorecer su integración social, según recoge Efe.

Delgado, que visitó las instalaciones del centro de acogida de menores migrantes ubicado en la residencia escolar de Valverde, destacó que en las últimas semanas unos 291 menores migrantes no acompañados han sido trasladados desde El Hierro a otros centros de las islas y adelantó que exigirá al Gobierno central que se cumpla el acuerdo para la distribución de estos niños por todas las comunidades autónomas, adoptado en comisión sectorial, para que no sea solo Canarias la que soporte la presión migratoria como puerta sur de Europa.

«Es necesario compartir la responsabilidad entre las comunidades autónomas y también es necesaria la intervención de Europa en este asunto», expresó. A este respecto, Delgado anunció que ha solicitado una reunión con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para avanzar en el reparto equitativo de los menores extranjeros entre el conjunto de las comunidades autónomas y que «si no se hace efectivo corresponsablemente, que se tenga que legislar sobre esta materia, y que haya un decreto ley o un real decreto que estipule ese reparto», añadió.

La consejera de Bienestar Social también solicitará a la ministra Belarra el refuerzo presupuestario para continuar atendiendo adecuadamente a los menores con que llegan a Canarias.