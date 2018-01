«Apoyar la viabilidad del sector del plátano es una prioridad»

— ¿Qué posición tiene España ante la posición comunitaria de invalidar el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos por el contencioso del control de las aguas saharianas?

— Quiero trasladar, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad respecto a este asunto (...) Lo que hay, de momento, es un informe del Abogado de la UE, únicamente; y son conclusiones de una cuestión prejudicial. Procesalmente no tienen efectos vinculantes para el Tribunal de Justicia, ni pueden considerarse un reflejo de una posición comunitaria. Hasta que el Tribunal se pronuncie definitivamente, no hay cambios; y el acuerdo actual con Marruecos sigue vigente hasta el próximo 14 de julio. Mientras, continúan los trabajos para la renovación del protocolo en vigor: la semana pasada se discutió el mandato de negociación en el grupo de pesca, un trámite que suele prolongarse entre 4 y 6 semanas. Lógicamente, después de ese informe del Aabogado de la UE, el Ministerio está ya trabajando en la anticipación de todos los escenarios posibles. El primer objetivo es evitar cualquier impacto socioeconómico en el sector. Por eso, defendemos la renovación del acuerdo pesquero que permite hoy a 126 buques de la Unión, la mayoría españoles, operar en aguas marroquíes. El compromiso del Ministerio es firme; y queremos hacer ese trabajo de la mano de las comunidades y del sector.

— ¿Qué futuro ve para el sector del plátano y qué posibilidades tiene España de seguir defendiendo ante la UE el actual régimen de ayudas?

— Quiero ser optimista frente al futuro de un sector importante no solamente por el valor de sus producciones, sino también por su papel en la creación de empleo. La reunión que mantendremos este lunes en Santa Cruz de Tenerife, para dialogar con las principales organizaciones profesionales de las Regiones Ultraperiféricas de España, Francia y Portugal, demuestra el apoyo que el Gobierno está dando al sector del plátano. Apoyar su viabilidad es una acción prioritaria. Por ese motivo, los tres gobiernos queremos relanzar el Grupo de Amigos del Plátano Europeo, creado en los 90 con un carácter exclusivamente gubernamental, y que ahora queremos abrir a la participación del sector (...) España va a seguir defendiendo la continuidad de las ayudas del plátano en el marco del Programa Posei, un programa que aporta a Canarias cerca de 270 millones de euros al año. Este Ministerio está convencido de la utilidad de dichas ayudas y continuará trabajando por su mantenimiento (...)

— Los exportadores hortofrutícolas se han quejado tradicionalmente de la competencia de Marruecos por sus bajos costes, sobre todo en la exportación de tomates. ¿Debe el sector en Canarias asumir que esa situación no tiene marcha atrás?

— Desde nuestro punto de vista, el sector exportador canario de productos hortícolas debe hacer frente a la competencia de Marruecos con una nueva actitud innovadora, invirtiendo en mejoras en la producción y la comercialización de sus productos. Marruecos tiene una ventaja competitiva en factores como la mano de obra; pero, el sector productor de Canarias debe saber compensarla con la ventaja que le supone las ayudas de la PAC a través del Posei y el resto de los apoyos que recibe del Estado y de la Comunidad Autónoma. Por eso siempre insistimos en que las ayudas, que son muy importantes, no son una finalidad sino un instrumento de mejora. Y está en manos del sector canario hacer un buen uso de ellas, para invertir en mejores estructuras de producción, innovar en nuevas variedades y productos, y mejorar en su comercialización, haciendo que el consumidor europeo asocie a calidad los productos de Canarias. En ese sentido, quiero recordar que, el pasado mes de octubre, el Ministerio dio a Canarias 15 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, para reforzar las actuaciones del Posei. Y esos 15 millones, tal y como tuve ocasión de conversar con el consejero Narvay Quintero, deberían servir para acciones estructurales, que permitan a los productores ser más competitivos. Se trata de que las producciones hortícolas canarias, entre ellas el sector del tomate, recuperen tanto su capacidad productiva como los niveles de competitividad (...)

— ¿Ve posibilidades de evitar a corto y medio plazo conflictos como el del reparto de la cuota del atún rojo para Canarias?

— Confío en ello, y desde el Ministerio se siguen buscando alternativas para la pesca canaria. No obstante, creo necesario explicar en qué punto nos encontramos y cuáles son los datos al respecto. Desde la Secretaría General de Pesca, se continúa con la tramitación del Real Decreto que sustituirá a la vigente Orden Ministerial, y que regulará la actividad de la pesquería en su globalidad. La idea es que ese nuevo RD esté aprobado antes de final de 2018 y entre en vigor en 2019.

Lo que el sector canario pide es una modificación de la orden ministerial que altere la clave de reparto y les asigne, con efectos desde 2018, una cuota del 10% del total nacional. Ahí nos enfocamos, pero ello, actualmente, no es posible. El resultado de la última reunión anual de ICCAT no fue el esperado para el conjunto de la UE y de España, no solamente para Canarias. La negociación estableció un TAC de 28.000 toneladas y una cuota para España de 5.000,28 toneladas; y, ante ello, todo el sector, salvo el canario, manifestó que no se daban las circunstancias oportunas para modificar en 2018 el reparto de cuotas de atún rojo, siendo necesario esperar a 2019 para hacerlo. En todo caso, quiero señalar que, en 2018, y aplicando el sistema de asignación actualmente previsto, la flota canaria podrá pescar 222 toneladas, aproximadamente. Esto supone un incremento del 17’8% con respecto a 2017. Además, se está estudiando la posibilidad de que se puedan asignar a los pescadores canarios otras 33 toneladas que proceden de un swap con Portugal, y que se sumarían al fondo de maniobra. En ese caso, el incremento de cuota respecto al año pasado sería del 32%. Teniendo en cuenta tanto el incremento ya conseguido, como el que se podría sumar, apelo a la confianza del sector pesquero en el esfuerzo que se está haciendo, que no tiene otro objetivo que garantizar la viabilidad del sector a corto, medio y largo plazo.