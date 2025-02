¿Con quién está Antonio Morales? Todos se arrogan su apoyo pero el presidente cabildicio no se posiciona El presidente del Cabildo grancanario ha intentado llevar el concenso al sector crítico y oficialista

El secretario de Organización, Carmelo Ramírez, el portavoz de los críticos, Óscar Hernández (c), y Antonio Morales (d), que busca vías de consenso.

Teodoro Sosa ya dijo en la asamblea del BNR en la que se votó la desconexión de NC que lo más fácil para él habría sido no moverse, no hacer nada, sabedor de que «hay quien dice que yo hubiera sido el heredero natural de Antonio Morales». Pero ni se calló ni se estuvo quieto porque «hay principios y no todo vale».

El líder del BNR galdense y uno de los abanderados del sector renovador de NC ha dicho también en varias ocasiones que es «leal» a Morales, bajo cuya presidencia en el Cabildo de Gran Canaria es consejero y vicepresidente segundo. Mientras, ambos bandos, rupturistas y oficialistas, intentan salvar de esta guerra la figura de Antonio Morales, referente dentro de Nueva Canarias, pero a su vez se arrogan su apoyo.

Aunque en principio Morales pareció apoyar la renovación que reclamaba el grupo que encabezan Teodoro Sosa y Óscar Hernández, de Roque Aguayro (Agüimes), grupo al que también pertenece Morales, ha reconocido públicamente que la ruptura es un fracaso conjunto.

«Me parece un error que se confirme una ruptura irremediable», dijo el presidente del Cabildo , que cuenta en el gobierno insular con consejeros de ambos sectores. Una ruptura que hasta mediados de enero estaba intentando evitar «por todos los medios», dijo, porque «no podemos permitirnos que una fuerza del nacionalismo progresista se quiebre de esta manera».