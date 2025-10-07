Ángel Victor Torres valora positivamente el Consejo de Ministros con la aprobación de más de 75 millones de euros para Canarias Esta transferencia se refiere al Plan Integral de Empleo para el archipiélago, la lucha contra la pobreza y el aumento de la ayuda al municipio de Tazacorte

Ángel Victor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democráctica del Gobierno de España, ha valorado de forma positiva el Consejo de Ministros celebrado este martes. En el se ha aprobado la transferencia de más 75 millones de euros para Canarias, distribuidos en diferentes conceptos.

«El Consejo de Ministros ha aprobado cuestiones muy importantes para Canarias. La transferencia de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC), que ha aumentado en estos años de 43 a 45», resaltó Torres.

También, el ministro recalcó a los medios la «aprobación de 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza».

Mientras que en lo que se refiere a la isla de La Palma señaló que se va a destinar un suplemento al municipio de Tazacorte de «cerca de 1,2 millones de euros, que se transferirán en una o dos semanas». Torres matizó que «el Gobierno de España cumple con sus compromisos y con el convenio que firmó en el año 2022, donde se comprometía a poner el 50% de las infraestructuras municipales».