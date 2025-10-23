Ángel Víctor Torres y Baltasar Garzón reflexionan sobre el valor de la memoria democrática El ministro y el exjuez compartieron escenario en un acto organizado por Democracia Canarias XXI en Las Palmas de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 23:01 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, compartió este jueves reflexiones sobre la importancia de conocer el pasado y poner en valor la democracia en un acto con el exjuez Baltasar Garzón.

El evento, organizado por Democracia Canarias XXI, tuvo lugar en el hotel Reina Isabel, en Las Palmas de Gran Canaria. Inicialmente iba a participar también la fiscal Dolores Delgado, que finalmente no acudió. Emilio Mayoral, exalcalde de la capital grancanaria, fue el encargado de presentar el acto.

Torres y Garzón alertaron sobre los riesgos de 'enterrar' la memoria democrática, como propugna Vox.

«¿Qué podemos hacer para revertir esta situación?», se preguntó Garzón sobre el crecimiento de los apoyos a las posiciones de extrema derecha en varios países europeos. «Es la gran pregunta, y no tenemos respuestas definitivas. Probablemmete lo que hoy hacemos aquí tiene una gran importancia. Nos hemos reunido varios cientos de personas para reflexionar sobre estos temas. Eso ya es importante