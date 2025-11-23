Un 27% de los altos cargos del Gobierno canario procede de la política y un 55% del sector público La Audiencia de Cuentas señala que solo el Ejecutivo es paritario y recomienda concretar las actividades que no deben ejercerse tras un cese

El perfil de los altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Canaria es «básicamente público», específicamente cuando «se ocupan puestos horizontales», con la excepción de los titulares de los departamentos, cuya extracción es «esencialmente política». En concreto, el 26,92% de los altos cargos del Gobierno regional proceden del ámbito político, y en total el 55,13% del ámbito público, frente a un 17,95% privado.

Así lo expone el Informe de Estatuto de Altos Cargos en la Comunidad Autónoma de Canarias de la Audiencia de Cuentas publicado hace unas semanas.

EN CONTEXTO El 40% de los consejeros y el 13,33% de las consejeras proceden del ámbito político y, en el caso de las segundas, un 20% del público. Solo un 6,67% proviene del ámbito privado.

El 37,5% del personal de la Consejería la Economía, Industria, Comercio y Autónomos, 35,71% de la de Bienestar Social y el 33,33% de la de Transición provienen del ámbito privado.

26% es el porcentaje de mujeres en Presidencia o en Educación. En Agricultura son solo un 20%. En Sanidad si es paritario al 50%.

Por rangos, sobre el 40% de los consejeros y el 13,33% de las consejeras proceden del ámbito político y, en el caso de las segundas, un 20% del público. Solo un 6,67% proviene del ámbito privado.

Por áreas, las consejerías de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, con un 35,71%; la de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, con un 37,5%; y la de Transición Ecológica y Energía, con un 33,33%, son las que más representación del ámbito privado tienen.

Además, dice el informe de la Audiencia de Cuentas, la titulación académica del alto cargo «suele ser universitaria», si bien, advierte, «no existe» en la Administración General del Estado un «requerimiento de formación específica» para determinados altos cargos «ni constan actuaciones de comprobación de su acreditación». Por eso el organismo recomienda a Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que «inicie una reflexión» sobre la titulación de determinados altos cargos y «sobre todo sobre su idoneidad en la materia que van a gestionar y proponga un contenido específico para esta materia», al menos para «aquellas direcciones generales de perfil más técnico».

Suspenso en paridad

Con respecto a la paridad, el informe de la Audiencia de Cuentas señala que hay una representación «equilibrada de hombres y mujeres» que se cumple «estrictamente» a «nivel de Gobierno». No obstante, «existen grandes diferencias entre hombres y mujeres a nivel de viceconsejerías y en la composición de ciertos departamentos donde se rompe este principio».

Solo en Bienestar hay más mujeres que hombres en los departamentos y centros directivos, diez mujeres frente a cuatro hombres; en el resto es abrumadora la diferencia. Entre ellas, Agricultura, con solo un 20% de mujeres, o Presidencia del Gobierno o Educación, en ambos casos con un 26%.

En este sentido, la Audiencia recomienda «hacer un seguimiento específico de los nombramientos de hombres y mujeres para verificar que se cumple con una representación equitativa a nivel interno por departamento, exigiéndolo también a nivel legal o con un instrumento similar vinculante».

La abstención en ciertas actividades tras el cese de altos cargos precisa, dice la Audiencia, «de una mayor concreción». También llama la atención el órgano a la consignación de eventos en la agenda que consta en transparencia, pues hay un «incumplimiento» generalizado. Y advierte de que la normativa en materia de incompatibilidad precisa «de una profunda revisión» para acercar la exigencia a los parámetros que tienen en la actualidad «otras administraciones».

Por eso recomienda reforzar el área de control y seguimiento de los datos públicos y que el Gobierno aborde normativamente la obligación de solicitar autorización para ejercer actividades privadas tras el cese del alto cargo.

Un marco regulatorio de indemnizaciones y al menos dos acciones de formación ética La Audiencia de Cuentas de Canarias ha detectado importantes deficiencias en el sistema de indemnizaciones por cese de los altos cargos del Gobierno autonómico. Según el Informe de Estatuto de Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias, la normativa actual presenta un serio problema de dispersión y falta de precisión. El organismo advierte de que «la normativa relativa a las indemnizaciones por cese de altos cargos está dispersa y confusa» y alerta, además, de que las distintas fuentes que deberían reflejar su aplicación, entre ellos transparencia, «presentan notorias discrepancias». Para corregir esta situación, la Audiencia de Cuentas insta al Ejecutivo a actuar con urgencia. En su primera recomendación, propone que «la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos proponga una norma que aclare el marco regulatorio de las indemnizaciones con ocasión de cese de los altos cargos» y, además, que se establezca «un sistema de control que garantice la unicidad del dato» en coordinación con la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. El informe también subraya la necesidad de reforzar la formación ética de quienes ocupan estas responsabilidades públicas. Por ello, recomienda que Modernización «promueva al menos dos acciones anuales de actividades divulgativas de la formación en ética para altos cargos», y que estas no sean voluntarias, sino «continuadas en el tiempo», además de impartirse cerca del momento del nombramiento y «alineadas en valores con un eventual sistema de integridad institucional». Esta recomendaciones serán «objeto de seguimiento», advierte la Audiencia en un plazo de dos años desde que se apruebe el informe, que tiene fecha de 30 de septiembre. Algunas recomendaciones, son simplemente un cambio de gestión, pero otras requieren modificación en la ley de transparencia.