La alianza CC-PNV busca una Europa «con las personas en el eje de la política»

«Nuestro compromiso es con una Europa democrática, avanzada socialmente y que centre en las personas el eje de su acción política». Con este objetivo se presentó ayer por la tarde la candidatura de Coalición por una Europa Solidaria (Ceus) a las elecciones al Parlamento Europeo y en la que se integran el PNV y Coalición Canaria (CC), entre otras formaciones. Esta plancha estará encabezada por Oihane Agirregoitia Martínez y tendrá como número dos al nacionalista tinerfeño Carlos Alonso.

Durante la presentación de la candidatura -que contó con la presencia del líder vasco Andoni Ortuzar ,y el secretario general de CC, Fernando Clavijo- se presentó el manifiesto que recoge los principales objetivos y compromisos que comparten los partidos de esta coalición. El documento parte de la base de un «deseo compartido» de aportar a la Unión Europea «el activo que supone representar a sociedades con enorme personalidad cultural, social y económica, cuya supervivencia ha dependido en gran medida del diálogo institucional».

Agrega que son sociedades que están definidas por una personalidad y problemática tan específicas como la insularidad, la condición de región ultraperiférica «o la de nación sin Estado cuya lengua, cultura y personalidad sobreviven y dialogan en territorios transfronterizos pertenecientes a dos Estados miembros», indica Ceus en un comunicado.

El 9J no es una segunda vuelta

El presidente de la dirección nacional del PNV, Andoni Ortuzar, hizo un llamamiento para que «esta sea una campaña europea, no una campaña para ventilar asuntos domésticos, organizar segundas vueltas u orquestar refrendos personales». Insistió en que «queremos hablar de la Europa que queremos construir».

El dirigente vasco reconoció su «con preocupación» ante el hecho de que, tal y como se está desarrollando el debate en España, pero también en otros países de la Unión, «se les está haciendo el caldo gordo a las opciones más populistas y extremistas». Por ello, instó «a la gente normal» para que e implique en estas lecciones y con su voto haga posible que Europa siga siendo «el mayor espacio de democracia y libertades del mundo».

En ese sentido, Ortuzar manifestó que Unidos en la diversidad (el lema de la Unión) «perfectamente podría ser el de Ceus, una coalición con una base territorial diferente pero una misma visión compartida de Europa». A su juicio, agregó el dirigente vaso, «es compatible defender los intereses propios, los de cada nación, los de cada comunidad, y defender una Europa más fuerte y más unida».

Por su parte, el secretario general de CC y presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, destacó la importancia de esta alianza en un contexto político, económico y social «complejo». Por eso, subrayó que esta alianza no es una suma de fuerzas políticas «sino la opción para contribuir a una Europa democrática más social, más solidaria, más respetuosa con el territorio y que sitúe a las personas en el eje de su acción política».

Migración y reto demográfico

En este contexto, Clavijo abogó por una Unión Europea que a partir del próximo 9 de junio esté «comprometida con las personas y con los desafíos globales y de cada una de sus naciones» e hizo hincapié en los desafíos comunes y en las singularidades de cada territorio. Así, destacó «la condición de Canarias como territorio ultraperiférico y frontera sur de Europa». Concretamente, apuntó al reto demográfico y a la política migratoria «para dar respuesta a la crisis humanitaria de la frontera sur» como dos de las tareas que deberá abordar la próxima Comisión Europea «y que tienen un impacto en las Islas», afirmó el dirigente canario.

Además, desde otra de las formaciones de esta plancha, la secretaria general de Geroa Socialberdeak y senadora de Geroa Bai destacó que «la apuesta por Europa y la solidaridad como herramienta de convivencia están en nuestro ADN político». Frente al avance de la ultraderecha en todo el continente, dijo, «hoy más que nunca Europa y solidaridad, una Europa solidaria construida en torno a las personas, que responda a sus intereses, que trabaje por su bienestar». En su opinión, frenar a la ultraderecha no va de ejes ideológicos sino de «democracia, pluralidad, convivencia y, sobre todo, de dar respuesta a las necesidades y a los anhelos de las personas».

Por su parte, el presidente de El Pi-Proposta per les Illes, Tolo Gili, señaló que «Baleares no ha tenido nunca voz propia e independiente en Europa. Los eurodiputados del PP, PSOE, Vox o Sumar hace tiempo que han demostrado que no miran por nosotros».