Albares asegura que «Canarias está defendida» frente a Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, evitó ayer aclarar si el giro del Gobierno de España sobre el Sáhara lleva aparejado algún compromiso de Marruecos que afecte a Canarias en materia de control de flujo migratorio o de garantías de integridad territorial, aunque reconoció que el archipiélago es «una parte muy importante» de la relación bilateral.

«Los intereses de España y muy especialmente los intereses de Canarias estarán siempre defendidos», garantizó el jefe de la diplomacia española en respuesta al diputado de NC, Pedro Quevedo, quien advirtió en el pleno del Congreso sobre los riesgos de no poner freno a la política expansionista de Marruecos.

En la víspera de la visita a Rabat de Pedro Sánchez, que hoy está invitado por el rey Mohamed VI a la cena de ruptura del Ramadán, el ministro Albares no se salió del guion marcado desde que se conoció el respaldo de España al plan de autonomía para el Sáhara como la vía «más seria, realista y creíble» para poner solución a un conflicto que lleva 47 años enquistado.

Frente a la demanda de explicaciones de Quevedo, que acusó al Ejecutivo de haber abandonado la legalidad internacional, el titular de Exteriores se limitó en su intervención a reiterar que la postura española está «en el marco de las Naciones Unidas, con la carta de las Naciones Unidas y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», dando pleno apoyo al nuevo enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara para alcanzar una solución aceptada por las dos partes en litigio.

CRÍTICAS AL GOBIERNO Viraje. Quevedo (NC) acusa al Gobierno de abandonar la legalidad internacional por apoyar el plan de autonomía.

Aguas. El diputado nacionalista advierte del riesgo de no poner freno a la política expansionista de Marruecos.

Inacción. Oramas (CC) critica que España no lleve ante la ONU la ampliación unilateral del espacio marítimo marroquí.

Visita. Sánchez viaja hoy a Rabat para reunirse con el rey Mohamed VI y escenificar la nueva etapa bilateral.

El diputado de NC considera que la respuesta de Albares «es una vergüenza» que refleja la «claudicación» del Gobierno español ante el «chantaje de Marruecos» y la «traición» al pueblo saharaui.

«Con el apoyo a la propuesta marroquí de un plan de autonomía España está negando el reconocimiento al derecho de autodeterminación del Sáhara que ampara la ONU en sus resoluciones y por tanto se sitúa fuera de la legalidad internacional, porque trabaja para que Marruecos se apropie de un territorio que no es suyo», señala.

Quevedo recordó asimismo que el actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando era presidente de la Audiencia Nacional reconoció en 2014 que España sigue siendo de iure la potencia administradora del Sahara Occidental, «algo a lo que ustedes han renunciado de forma ilegítima», expuso.

Respecto a las consecuencias del acuerdo con Marruecos, el parlamentario nacionalista mantiene que sean cuales sean las contraprestaciones pactadas que el Gobierno aún no ha desvelado, resultan «inaceptables» porque son fruto de la «presión chantajista» de Rabat.

«Los canarios conocemos bien no solo el chantaje con la inmigración, sino también la política expansionista de Marruecos», señaló, «sobre todo después de las acciones unilaterales para apropiarse de aguas territoriales canarias, con una respuesta debilísima del Gobierno de España, al que le pedimos que rectifique», añadió.

A las aspiraciones expansionistas de Rabat también se refirió ayer la diputada de CC, Ana Oramas, durante el debate de la proposición no de ley (PNL) de Unidas Podemos, EH, Bildu y ERC sobre el Sáhara que se votará hoy, en la que se ratifica el apoyo a las resoluciones de la ONU y a la que el PSOE ha anunciado que se sumará si el texto no se modifica con enmiendas.

«Ahora entendemos por qué España no presentó denuncia ante la ONU cuando el parlamento marroquí aprobó dos leyes, no solo sobre las aguas del Sáhara, sino también las que están en conflicto con aguas canarias», expuso, «y por qué cuando se supo que la FAO reconoce como marroquíes parte de las aguas canarias el Gobierno dijo que no era relevante», añadió.

La portavoz de CC criticó que el PSOE «se atreva a decir además que el acuerdo es bueno para Canarias» pese a la posición en contra del Parlamento autónomo.