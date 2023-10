CC adelanta a Sánchez que no apoyará su investidura y «como máximo» se abstendrá

Coalición Canaria (CC) ya no contempla dar un «sí» a la investidura de Pedro Sánchez. La disposición inicial de los nacionalistas a negociar un eventual apoyo a la formación de un gobierno progresista, expresada hace una semana por su secretario general, Fernando Clavijo, se tornó ayer en «como máximo» una abstención, en función de los compromisos que el PSOE esté dispuesto a asumir en la negociación que han acordado mantener en las próximas semanas.

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, se lo trasladó con rotundidad en esos términos a Sánchez en la reunión que ambos mantuvieron dentro de la ronda de contactos abierta por el presidente del Gobierno en funciones tras recibir el encargo del Rey.

«He sido muy clara, le he advertido que no va a tener nuestro voto afirmativo y que no tiene nuestro apoyo», indicó Valido al término de la reunión, en la que también estuvo presente la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, «hemos quedado en no cerrar la puerta a una posible abstención si la negociación fuera positiva, pero a fecha de hoy no tenemos decidido el voto y desde luego no será un sí», añadió.

El cambio de estrategia respecto a la posición marcada inicialmente se debe, según reconoció la diputada nacionalista, a que una vez que Junts ha dicho que no se va a abstener en ningún caso, el único voto de CC deja de ser determinante para evitar una repetición electoral.

«Si no somos clave y no estamos de acuerdo con la amnistía no vamos a apoyar la investidura», recalcó Valido, «nos sentaremos a hablar y si hay acuerdo sobre algunas cosas importantes para Canarias nos podríamos plantear una abstención, pero eso es lo máximo a lo que podemos llegar», añadió. La decisión final la adoptarán los órganos de dirección de CC, que en los próximos días designará al equipo encargado de las negociaciones.

Sea cual sea finalmente el voto de los nacionalistas canarios en el debate de investidura de Sánchez, Valido hizo hincapié en la disposición de CC a alcanzar acuerdos puntuales a lo largo de la legislatura para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra ley de peso que responda a los intereses de Canarias, previa negociación en cada caso. «Nuestro voto no es necesario para la investidura, pero sí lo va a ser durante la legislatura y queremos dejar un puente abierto al diálogo con el futuro gobierno para resolver los problemas de Canarias», indicó.

Respecto a la ley de amnistía que el PSOE negocia con los independentistas catalanes, Valido explicó ante los medios de comunicación que Sánchez no le adelantó nada ni le avanzó su alcance, y tampoco trató de persuadir a CC de su conveniencia. «Si no dan información es porque no está o porque no quieren compartirla», expuso, «pero sí le he dejado claro que para nosotros la amnistía es una dificultad para el acuerdo», añadió.

Sobre la mesa de la negociación que ahora se abre va a estar como prioridad la agenda canaria, la misma de 55 puntos que ya suscribió el PP a cambio del apoyo de CC a la investidura fallida de Feijóo, y el abono de las partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que aún no han sido transferidas.

Sobre este último punto, que Valido tuvo ocasión de abordar con la ministra de Hacienda, se constató el desacuerdo de Montero sobre la cifra que los nacionalistas demandan. «Hay cantidades que ya se han transferido y otras que irán a lo largo de este mes, y hemos quedado en que los Gobiernos estatal y canario se pongan en contacto para dirimir las diferencias», señaló.