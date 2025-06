NC no actuará contra los cargos de los que dependen gobiernos

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de junio 2025, 22:49 Comenta Compartir

La dirección de Nueva Canarias (NC) no hará tabla rasa con los 22 concejales y un consejero que han abandonado la formación pero que mantienen sus actas. En principio, para no romper la estabilidad en los ayuntamientos de Santa Lucía y La Aldea de San Nicolás, donde gobiernan, no se iniciará el proceso para declarar no adscritos o tránsfugas a los ediles que han abandonado la formación nacionalista para sumarse al proyecto de Municipalistas Primero Canarias. Tampoco se tomarán represalias en el Cabildo de Gran Canaria, donde gobierna NC bajo la presidencia de Antonio Morales, en cuyo gobierno hay al menos un consejero que se presentó a la elecciones bajo las siglas de NC y que ahora las ha abandonado pero se mantiene como consejero de gobierno.

En el caso del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, el alcalde es Pedro Suárez, miembro del sector oficialista de NC, que gobierna ahora con dos concejalas que han dejado a los canaristas pero que mantienen su acta y sus áreas de gobierno, tres del PP y uno de NC.

En el caso de Santa Lucía, es el propio alcalde Francisco García el que ha abandonado NC y que sigue al mando en virtud de un pacto con PSOE y UxGC. En estos momentos, de los nueve concejales que fueron elegidos en las elecciones de 2023 en Santa Lucía por NC, solo tres permanecen en la formación que lidera Román Rodríguez.

Además, hay concejales que se presentaron por NC y que ahora están con Primero Canarias en los municipios de Arucas, Moya, San Bartolomé, Ingenio y Teror.

El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, ya había anunciado tras la marcha de 22 concejales a la nueva formación de Teodoro Sosa que iniciarían el procedimiento para que los cargos en cuestión pasasen al grupo de los no adscritos tras ser considerados tránsfugas.

Tal procedimiento está curso, una vez que NC ha comunicado a los diferentes ayuntamientos de Gran Canaria la situación en la que se encuentran los concejales que dejaron NC pero no las correspondientes actas.

1ºCan: las siglas de Municipalistas Primero Canarias

El Registro de Partidos Políticos, dependiente del Ministerio del Interior, ya ha hecho público el correspondiente registro de Municipalistas Primero Canarias, el partido que lideran Teodoro Sosa y Óscar Hernández.

Aunque el nombre ya se conocía y la organización contaba con el visto bueno del Registro, faltaba saber las siglas utilizadas por la formación, que finalmente serán 1ºCan.

El nuevo partido política está ahora inmerso en la constitución de su entramado, con la vista puesta en el primer congreso. Recientemente Teodoro Sosa afirmó que el objetivo es tener presencia en todas las instituciones, locales, regionales y nacionales. «Lo puedo asegurar, nos van a ver en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Canarias.