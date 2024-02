¿Abre Francia en Mayotte una vía para el control de la población en Canarias?

El pasado domingo 11 de febrero el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, anunciaba una reforma en la Constitución de Francia que afectará al derecho al suelo en Mayotte, una de las nueve Regiones Ultraperiféricas (RUP) que forman parte de Europa y entre las que se encuentra Canarias. De formalizarse esta propuesta, las personas que nazcan en este archipiélago no serán reconocidas como población francesa. Para conseguirlo será necesario ser hijo de padres franceses.

La decisión se hará efectiva únicamente en este territorio y no se aplicará al resto del país. Se trata de una medida para controlar la inmigración que solo se da en un área en específico, aspecto que hace preguntarse si podría abrir la veda para que ocurriera algo similar en Canarias.

En ese sentido, al preguntar si se tendrían que tomar como ejemplo este tipo decisiones, el eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato, considera que «es evidente que hay que mirar hacia Europa para tomar medidas». Por otro lado, resalta que «el Gobierno de España ha dejado sola a Canarias» con respecto a la crisis migratoria que está viviendo. «Lo que no puede ser es que el presidente del Gobierno haya viajado hasta Mauritania con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y no haya ido, por ejemplo, a El Hierro para conocer la realidad de la inmigración irregular», apunta Mato. Por todo ello, el diputado opina «que no se trata de que se tome una medida concreta en un lugar concreto. La cuestión es que se tienen que pensar medidas que traten de paliar la situación de la manera adecuada».

La propuesta que podría llevarse a cabo en Francia, iniciativa también del presidente Emmanuel Macron, se lleva a cabo en el departamento de ultramar más pobre del país, que actualmente vive una crisis social motivada, entre otros motivos, por la llegada de migrantes desde países del África Oriental. Se trata de un territorio localizado en el océano Índico, en la zona norte del canal de Mozambique, a escasos kilómetros de Madagascar. Está formado por dos islas y varios islotes y su superficie es de 374 kilómetros cuadrados (comparable con La Gomera, que alcanza los 370 kilómetros cuadrados). En él residen, según datos de 2020, más de 284.000 personas.

Crecimiento de la población

Pero el reto demográfico en Canarias va más allá y son otros los motivos. Según la Estadística Continua de Población (ECP), las islas continúan ganando habitantes. En este caso, 2023 terminó con 22.997 residentes más, de los que el 46,4% son de nacionalidad extranjera. Para el presidente de Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC), el problema que afrontan las islas en cuanto al crecimiento de la población es el hecho de que «residentes de otras partes de Europa llega al archipiélago atraídos por el sistema, fundamentalmente turístico».

Por tanto, Rodríguez destaca que en lo que va de siglo la población canaria ha aumentado en «540.000 habitantes», lo que hace que el reto demográfico sea «difícil de gestionar, porque se necesitan aeropuertos, carreteras, seguridad».

Así, bajo su punto de vista, la solución no está en modificar la legislación vinculada a la inmigración únicamente en Canarias, sino que tiene que pasar «por medidas vinculadas al modelo de desarrollo». Por ello, el líder de NC cree que este aspecto «no es un asunto de la legislación europea ni de la española, es un asunto nuestro, de Canarias, de las autoridades, del mundo económico, político y empresarial».

Con respecto a la inmigración irregular, considera que «no es un problema» relacionado con este incremento. Lo que apoyan desde su formación es que se siga derivando a los adultos que llegan a las islas y «se cambie la ley para que los menores migrantes se distribuyan en el conjunto de España gracias a que exista una norma que los obligue». En ese sentido recalca que de la población extranjera que reside en las islas, «el 55% son de países de la Unión, el 25% de países latinoamericano y solo el 10% procede de países africanos, la inmensa mayoría de Marruecos. El 9% restante es gente del resto del mundo».

Hoja de ruta

En la primera sesión plenaria de la nueva legislatura del Gobierno de Canarias, celebrada en septiembre del año pasado, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, aseguró que el reto demográfico sería una de las «prioridades transversales» para el Ejecutivo.

Román Rodríguez recuerda que en el año 2000, momento en el que era presidente, encargó a un comité el análisis de la situación para atemperar el crecimiento. En ese momento, se recomendó modular el modelo de negocio. «Si tenemos 70.000 camas en Fuerteventura, es evidente que vendrá gente para hacer las camas y para ocupar las actividades que se deriven», apunta.

Como ocurre con todo, las realidades que se viven en los distintos territorios, en el archipiélago canario y en la región de ultramar de Mayotte, son distintas. Los problemas y los retos a los que se enfrentan se interpretan y se enfrentarán de diferentes formas, pero las soluciones tendrán que llegar para unos lugares con recursos limitados.