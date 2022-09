El abogado de Pérez rectifica: «Ródenas es un perfecto profesional»

Juan Antonio López de Vergara, abogado de la investigada por el caso Mascarillas Ana María Pérez, exdirectora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, manifestó el pasado martes, cuando su defendida compareció en los juzgados, que el fiscal (Javier Ródenas) lo filtraba «todo» a la prensa. Este jueves, sin embargo, reculó y pidió disculpas a Ródenas, asegurando que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. «No me cabe duda de que el señor Ródenas es un perfecto profesional; no tengo nada que decir contra la Fiscalía, creo que e stá haciendo un trabajo correcto», aseveró el letrado. «Por supuesto que rectifico, no solo rectifico, sino que, a la vista de lo que he visto hoy, por cómo se comportan las partes, tengo la absoluta seguridad de quién ha pasado determinadas cuestiones a la prensa y que, bajo mi criterio no deberían estar ahí, amén del derecho a informar».

Pese a ello, López de Vergara no ha escondido su malestar por la filtración de una serie de declaraciones, que «las partes tienen el deber de reserva». «Las personas que están personadas tienen un deber de reserva, entre otras cosas porque tenemos que darle el debido respeto», declaren o no, como por ejemplo ocurrió en la mañana de ayer con el investigado Rayco Rubén.

Lo cierto es que la salida de Ana María Pérez de la Ciudad de la Justicia fue polémica, no solo por las manifestaciones de su abogado, sino también por el gesto de su pareja sentimental, quien trató de taparle la cara con sus propias manos.