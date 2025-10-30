Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del Parlamento de Canairas. C7

El Parlamento de Canarias acoge la jornada «Canarias con la ELA: un compromiso de ley»

Un año después de la aprobación de la Ley ELA, asociaciones, profesionales y representantes públicos se reúnen para impulsar su aplicación real en el archipiélago

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:43

El Parlamento de Canarias acogió hoy jueves 30 de octubre, a las 10:00 horas, la jornada «Canarias con la ELA: un compromiso de ley», un encuentro promovido por la Asociación Teidela, en colaboración con con ELA, que busca hacer seguimiento al cumplimiento de la Ley ELA, aprobada por unanimidad hace un año en el Congreso de los Diputados.

La cita reuniró a personas afectadas por ELA, familiares, profesionales del ámbito sanitario y social, investigadores y representantes institucionales, con el objetivo de revisar los avances, identificar retos y reafirmar el compromiso colectivo con la aplicación efectiva de la ley en Canarias.

La jornada fué inaugurada por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, junto a la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Antonia Mª Pérez, y el presidente de Teidela, Marcelino Martín.

Durante la mañana se desarrollarán tres mesas de diálogo:

  • - «Testimonios de personas afectadas», con las voces de pacientes y familiares que representan el corazón de esta ley.

  • - «La mesa social y sanitaria para la implementación de la Ley ELA», en la que profesionales de referencia abordarán la atención integral y coordinada que la normativa propone.

  • - «El compromiso institucional con la ELA», donde representantes de los grupos políticos del Parlamento debatirán sobre los plazos y medidas necesarias para hacer efectiva la ley en el Archipiélago.

Lugar: Sala Europa, Parlamento de Canarias - Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025 - Hora: De 10:00 a 14:00 horas

