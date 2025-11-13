El Parlamento acoge la entrega de los Premios Gastronómicos Mesa Abierta en su VIII edición

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:33 Compartir

El Parlamento de Canarias ha acogido la tarde de este miércoles el acto de entrega de la VIII edición de los Premios Gastronómicos Mesa Abierta. Un evento que ha contado con la participación de numerosas autoridades, como el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, y la presentación de la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez.

«Cada restaurante, cada chef, cada productor, contribuyen a que la gastronomía sea una palanca de crecimiento para todo el archipiélago», señaló la presidenta en la inauguración del acto. «Estos galardones premian la creatividad, el talento y el esfuerzo de nuestros restauradores y productores. Premian el compromiso con la cocina de calidad, los productos locales y la profesionalidad en nuestras islas», añadió, a la vez que destacó que el sector «actualmente emplea en Canarias a más de 192.000 personas en el ámbito de la hostelería».