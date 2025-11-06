Los 42.000 perceptores de pensiones no contributivas recibirán 400 euros más al año La Consejería de Bienestar Social presume de unas cuentas que PSOE cataloga «'low cost'» y NC dice que dan «vergüenza»

Jueves, 6 de noviembre 2025

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 refuerza la apuesta del Gobierno de Canarias por las políticas sociales, con una dotación de 837,74 millones de euros para la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Esta cifra supone un incremento del 8,2% respecto al ejercicio actual y un incremento de casi dos puntos sobre la media de crecimiento autonómico (6,7%).

Pero para NC, dijo Natalia Santana, «los presupuestos de Bienestar Social son una vergüenza llena de trampas y manipulación». Y en la misma línea se manifestó Elena Máñez, del PSOE, para la que «los derechos sociales son la pata coja del estado del bienestar en Canarias», ya que representan el 7% del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma, frente al 38,15% de sanidad y el 19,44% de educación. Una Canarias que va camino de un sistema de dependencia «precario y 'low cost'».

Al descontar los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el aumento real alcanza los 116,7 millones, lo que representa un crecimiento del 16,6 % en recursos propios para al bienestar social.

El Gobierno canario asegura que pone el foco en más servicios, mejor respuesta y mayor equidad territorial, fortaleciendo la red social de cabildos y ayuntamientos a través de transferencias con un Capítulo IV dotado con 635,9 millones de euros (75,9% del total).

«Este es un presupuesto para cumplir con Canarias. Reforzamos la dependencia como gran apuesta, respondiendo así a antiguas demandas del sector; atendemos prioritariamente a la discapacidad; consolidamos la inclusión social de proximidad, con una importante inyección en la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) para mejorar la renta de las personas que cobran pensiones no contributivas (PNC); y sostenemos la protección a la infancia y a las familias», destacó la consejera Candelaria Delgado, quien anunció que este año «hemos arbitrado una fórmula para que desde la RCC se complemente a estos pensionistas con un importe de 400 euros anuales», en dos pagos, «para atender la demanda de alrededor de 42.000 perceptores de PNC en las islas».

El presupuesto de gestión previsto para 2026 alcanzará 1.037,74 millones de euros gracias a la incorporación de más de 200 millones de fondos de diversas procedencias, como la Administración General del Estado y otras inversiones europeas.

A su vez, Dependencia contará con 387,49 millones; Servicios Sociales con 184,64 millones, incrementa un 9,2% sus recursos; e Infancia y Familias con 106,56 millones. Por su parte, la Dirección General de Mayores y Participación Activa sube a 19,4 millones para fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.

Frente a estos números, la diputada de NC Natalia Santana expuso en comisión parlamentaria unas conclusiones profundamente críticas y acusó a la Consejería de montar una operación de «maquillaje contable que oculta una gestión fallida y una insensibilidad social alarmante».