1ºCAN estima que la unión de los partidos de «obediencia canaria» lograría siete diputados La formación municipalista extrapola los resultados de las elecciones locales a las generales y cree que con el 50% de los votos puede llegar a cuatro representantes

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

El clima preelectoral que se ha instalado en la política española hace mella también en Canarias. Las formaciones locales se preparan para un eventual adelanto electoral que, de no darse, les daría tiempo a perfilar su estrategia electoral de cara a los comicios de 2027.

En este escenario, la irrupción de Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN), que lideran Óscar Hernández y Teodoro Sosa, pretende ser un revulsivo para lograr, esta vez sí, que la «voz de Canarias» sea decisiva en Madrid.

Con eso en mente, el partido municipalista, nacido de una escisión de Nueva Canarias (NC), apuesta, paradójicamente, por la unión de las formaciones de «obediencia canaria» y estima que, de darse esta sinergia, podrían obtener entre cuatro y siete escaños en el Congreso de los Diputados.

Así lo expone un documento interno de 1ºCAN en el que la formación extrapola los resultados de las elecciones municipales de 2023 a los próximos comicios generales.

Sosa ha venido insistiendo en que un «nacionalismo dividido es un nacionalismo perdedor». Y así lo volvió a recordar en el primer congreso de 1ºCAN celebrado el pasado 17 y 18 de octubre en la capital grancanaria, con la presencia del secretario general de Coalición Canaria (CC) y presidente regional, Fernando Clavijo, pero sin la visita de Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán y fundadora de Somos Gran Canaria, que impulsó para apoyar a Sosa; y la ausencia de representantes de NC.

Tres escenarios de cara a las elecciones generales

Con todo, Sosa abundó en la necesidad de ir a Madrid junto a CC para «traer perras» a las islas. Y con esa idea de base es la que parece estar hecho el análisis político. En el mismo se contemplan tres escenarios. En el primero se traslada a unas próximas elecciones generales el 50% de los votos obtenidos por «las fuerzas de obediencia canaria» en las municipales de 2023. El otro 50% se reparte entre el PSOE, al que dan un 20%, el PP, al que otorgan un 15%, y Vox, al que le estiman un 15% de las papeletas.

En esta proyección, 1ºCAN cree que la unión del nacionalismo lograría cuatro representantes en el Congreso de los Diputados.

Cabe resaltar, no obstante, que en la suma de los votos de «obediencia canaria» incluyen a todas las formaciones que no son los partidos con arraigo nacional, entre ellos a la propia NC y la pléyade de asambleas, iniciativas o asociaciones hiperlocales.

En una segunda proyección, trabajan con la hipótesis de que se traslade a las generales el 70% de los votos obtenidos por las fuerzas de «obediencia canaria». El 30% restante, según este informe, se repartiría entre el PSOE, PP y Vox. Con esta proyección, 1ºCAN estima que podrían obtener cinco diputados en Madrid.

En la tercera hipótesis, la extrapolación se realiza con el 100% de los votos obtenidos en las municipales por las fuerzas canarias de 2023 a los comicios generales. En esta se alcanzarían hasta 7 diputados.

El mejor resultado, cuatro escaños

Hay que recordar que el mejor resultado de Coalición Canaria en el Congreso se logró en 1996, cuando sacaron cuatro diputados. En 2008 se quedaron con 3 y en las siguientes bajaron a dos. En la actualidad, solo cuentan con una diputada: Cristina Valido.

Además, CC y NC se han coaligado para ir juntas en las últimas elecciones generales sin lograr remontar los resultados, e incluso alternándose por el sistema del 'timesharing' Pedro Quevedo (NC) y María Fernández (CC).

1ºCAN se presenta como la «tercera vía» en Canarias

Para que 1ºCAN haga realidad estas proyecciones, la estrategia a seguir, señala el mismo documento, es presentar la unión de los partidos de «obediencia canaria» como la alternativa al dilema «blanco o negro» nacional. Deben presentarse, dicen, como una «tercera vía», como «refugio del voto útil ante el hartazgo o la indecisión» y no solo por «sus propios planteamientos programáticos».

Para Samuel Henríquez, secretario de Organización de 1ºCAN, este análisis debe verse en el marco de la creación de la llamada Mesa de Unidad Nacionalista o de partidos de identidad canaria que se planteó en el congreso. Esta iniciativa, señala, «abre una ventana de oportunidad» porque a diferencia de otros movimientos similares que se han podido dar en el pasado para lograr la unidad del nacionalismo canario, «plantea que en vez de ser de arriba hacia abajo se haga de abajo hacia arriba, por eso es municipalista».

Canarias con grupo propio en Madrid

A juicio de Henríquez, si se logra «la implicación de los alcaldes en aquellos municipios con partidos de identidad canaria en unas elecciones generales la diferencia en los resultados será abismal y conseguiremos lo que pretendemos lograr una representación fuerte en Madrid que defienda los intereses de los canarios». Puede, añade, «que no sean siete diputados pero pueden ser cuatro, la posibilidad de volver a tener grupo propio en Madrid es real».

¿Por qué no es una buena idea mezclar distintas elecciones? Las proyecciones de voto que hace Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN) extrapolando los resultados de las elecciones municipales de 2023 a una futura convocatoria general puede ser tentador, pero no parece buena idea. El primer lugar, y más importante, porque la ciudadanía no suele mantener su compromiso con la misma papeleta en dos elecciones en las que se eligen cargos muy distintos. De hecho, las elecciones generales se ven fuertemente marcadas por el clima político nacional mientras que en las locales toma más peso la cercanía y familiaridad con los y las candidatas. Ni las campañas, ni las motivaciones, son las mismas. El PSOE, por ejemplo, ganó las elecciones municipales en Canarias en 2023 logrando 249.072 votos y 406 representantes locales. En las elecciones generales los socialistas aumentaron su base electoral hasta los 341.261 votos, es decir, casi 100.000 personas optaron por el PSOE para el Congreso con las esperanza de que Pedro Sánchez fuera presidente. Mayor fue la subida del PP. de 169.016 votos que logró en las municipales pasó a 311.627 en las generales con Alberto Núñez Feijóo como cabeza de lista. Coalición Canarias (CC), en cambio, perdió votos por el camino pasando de los 167.624 en las municipales a 116.363 en las generales lo que le valió para lograr un solo puesto en el Congreso. Yen similar tesitura se vio NC, que pasó de 75.9098 votos a 45.595. Es decir, los partidos de «obediencia canaria» pierden votos en las elecciones generales con respecto a las municipales.