Hasta 1.500 jóvenes migrantes podrán formarse en la construcción

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (d), y la presidenta de la patronal de la Construcción, Salud Gil.

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

Hasta 1.500 menores migrantes no acompañados de entre 16 y 18 años y extutelados del Gobierno de Canarias podrán acogerse a un programa de formación en construcción que mantiene un 60% de empleabilidad. El acuerdo lo firmaron este jueves la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil.

Para Gil esta colaboración cumple dos objetivos, por un lado cubrir las «obligaciones sociales» del empresariado a través de la Fundación Laboral de la Construcción y por otro «cubrir una necesidad, una disfunción, una distonía entre la oferta y demanda de mano de obra».

Este convenio se suma a otros que el Gobierno canario ya tiene en marcha con distintos sectores, organizaciones y empresas con el Servicio Canario de Empleo como Radio ECCA o la Fundación Maín.

Gil explicó que la fundación de la construcción ha formado a más de 6.500 personas en los dos últimos años y «prácticamente un 20% de ellas son personas de fuera».

Delgado, por su parte, recordó que esta formación llega a todos los jóvenes tutelados por el Gobierno canario, incluidos «los nacionales».

«En este y otros acuerdos que hemos firmado no solo estamos hablando de menores migrantes no acompañados tutelados por este Gobierno canario, sino de todos aquellos jóvenes que están siendo tutelados por el Ejecutivo regional, incluidos los nacionales. Estamos abriendo y ampliando las posibilidades de formación que damos a esos jóvenes y esas jóvenes para que una vez alcanzada la mayoría de edad puedan integrarse a través del empleo»,