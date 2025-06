100 hoteles de Canarias, el 20% del total, pertenecen a fondos inversión

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 12 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un centenar de hoteles de las islas, entre el 15 y el 20% de la oferta alojativa, está en manos de fondos de inversión. Suman unas 40.000 camas y de ellos dependen 25.000 empleos. Estas cifras han propiciado la aprobación por unanimidad de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE para instar al Gobierno regional a realizar un estudio del impacto de los capitales de riesgo en el sector turístico del archipiélago.

En los últimos años, señala el texto, se ha producido una «masiva adquisición, por fondos de inversión, de hoteles en Canarias». Desde 2020 estos fondos han invertido en el sector turístico de las islas 3.200 millones de euros, mientras que la «inversión total viva de fondos de capital riesgo se estima entre los 4.000 y 5.000 millones». El pasado año fondos extranjeros invirtieron más de 600 millones de euros en hoteles en Canarias, lo que sitúa al archipiélago como la primera región en compras de este tipo. De hecho, el 73% de la inversión hotelera realizada en los últimos cinco años se corresponde con fondos de inversión extranjeros.

EN CONTEXTO 25.000 empleos Es lo que se estima que contrata el centenar de hoteles en manos de fondos de inversión en Canarias.

3.200 millones de euros Representa la inversión de estos capitales financieros extranjeros en las islas desde 2020.

40.000 camas turísticas Ofertan en total los 100 hoteles de capital financiero en el archipiélago.

La situación no es «nueva», advirtió el portavoz del Grupo Canario Nacionalista, José Miguel Barragán, pues «fue en la crisis de 2008 cuando aparecieron los fondos de inversión» por las islas, interesándose por el sector turístico. Pero su grupo, sin llamar «al alarmismo», sí apoya que se analice el fenómeno.

Aun así, dijo que en general los fondos de inversión no participan de la gestión hotelera y los salarios dependen de los convenios del sector. «Solo los fondos norteamericanos puede que participen en el entramado» de gestión, dijo. Pero «desde 2008 hasta ahora no hemos tenido ninguna referencia de que esos hoteles estuvieran presionando para que los convenios laborales no sigan el ritmo que están siguiendo».

Para el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, quien defendió la PNL, hay una necesidad de analizar si estos fondos de inversión «ponen en riesgo la estabilidad de los negocios hoteleros» en las islas. El estudio, dijo, es «una señal de aviso de lo que está ocurriendo» y que «podamos habilitar herramientas en la toma de decisiones. Estudiar esta práctica empresarial y, si fuera necesario, adoptar medidas», defendió.

«Canarias no puede ser una plataforma logística del capital global que opere a costa de su gente, ni un decorado para la rentabilidad ajena. Canarias es su gente, y su gente merece un futuro digno. Tomemos decisiones pensando en ellos», defendió Hernández Cerezo.

Coalición Canaria enmendó la propuesta, modificación que fue aceptada, para que el informe evalúe «no solo el impacto sobre los salarios, sino también sobre la fiscalidad, la estructura de la cadena de valor turística, el empleo y la distribución del beneficio económico», explicó Barragán.

Además, se añadió que una vez que esté el estudio, el Gobierno convocará «una mesa de trabajo tripartita, con sindicatos, patronales y expertos» como herramienta para abordar decisiones a largo plazo desde la unidad.

Para el diputado popular David Morales también es necesario rechazar el «alarmismo» en este asunto o abordarlo como si fueran «Alí Babá y los cuarenta ladrones». Por eso recordó que desde 1968 fondos alemanes se interesaron por el turismo en Canarias y eso «nos ha permitido tener un mejor futuro». A su juicio no hay peligro porque estos fondos compran hoteles de tres estrellas para posicionarlos como cuatro. Respondía así a Hernández Cerezo, que alertaba de la posibilidad de que estos capitales extranjeros dejen deudas —para financiar el reposicionamiento de los hoteles en una categoría superior— y personal sin cobertura legal en caso de que llegara otra recesión, «que va a llegar», advirtió.